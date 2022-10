Quello sul treno storico è un'esperienza unica. Il Reggia Express torna al binario per trasportare i viaggiatori dalla stazione di Napoli Centrale a Caserta per godere della magnificenza della storia: un treno con carrozze degli anni '30. Scopri costi, orari e biglietti del Reggia Express.

Raggiungere da Napoli la Reggia di Caserta è uno degli scenari più belli e imperdibili di tutta la Campania. Se poi è possibile farlo su di un treno storico con carrozze anni ‘30 e anni ‘50 lo è ancor di più.

Finalmente torna in pista il Reggia Express, il treno d'epoca con carrozze Centoporte anni 30 che trasporta i visitatori dal centro di Napoli fino alla sontuosa dimora.

Uno straordinario tuffo nel passato riporta i viaggiatori al 1752 seppur oggi il tragitto è percorribile in soli 30 minuti. La stazione di partenza è quella di Napoli centrale e la destinazione è la stazione di Caserta, proprio dinanzi al magnifico ingresso della Reggia.

É possibile viaggiare a bordo del treno storico nel rispetto di tutte le normative Covid in tema di trasporto ferroviario: le misure adottate in materia di prevenzione da coronavirus sono massime per tutelare il viaggio, la salute ed il benessere di personale e viaggiatori.

Come prenotare Reggia Express

Prenotare il viaggio d’epoca che conduce alla Reggia di Caserta è davvero semplice. Basta collegarsi sul sito Trenitalia, www.trenitalia.com, o recarsi presso le biglietterie o i self service presenti in stazione, o ancora recarsi nelle agenzie viaggio che sono convenzionate con Trenitalia.

L’iniziativa è stata possibile grazie alla partnership tra Regione Campania e Fondazione FS: lo scopo è quello di avvicinare le persone all’arte e di abbreviare i tragitti tramite linea ferroviaria così da risparmiare tempi, evitare il traffico e non impattare sull’inquinamento climatico con l’uso dell’automobile.

Ecco che percorrere un tragitto così breve in poco tempo tramite linea ferroviaria oggi è davvero accessibile a tutti. Bisogna solo fare il biglietto e salire su una delle carrozze storiche!

Reggia Express: orari e costo dei biglietti

Per quanto riguarda il viaggio di andata, il treno che parte dalla stazione centrale di Napoli parte alle ore 10:10 per arrivare alla stazione di Caserta alle 10:40. Per il viaggio di ritorno invece l’orario di partenza dalla stazione di Caserta è alle 17 con arrivo previsto a Napoli Centrale alle 17:30.

Durante la stagione estiva, inoltre, c’è un potenziamento delle corse per consentire ad un numero maggiore di visitatori di spostarsi e godersi un percorso incredibile come quello del Reggia Express.

Il costo è di 8€ per adulto (tariffa andata e ritorno), 4€ per ragazzi 4-12 anni (tariffa andata e ritorno.

Quanto tempo serve per visitare la Reggia di Caserta

La meta che si raggiunge, Caserta, è pronta ad accogliere i visitatori nella sua incredibile e storica Reggia di Caserta. In pochissimo tempo è possibile non solo raggiungere la città partendo da Napoli, ma è possibile visitare l’intera Reggia di Caserta in qualche ora.

In questo tempo si potrà godere della bellezza dei giardini come delle fontane percorrendo il tragitto a piedi oppure tramite l’uso della navetta messa a disposizione dei visitatori. L’interno della Reggia poi è visitabile in poco più di due ore: architettura, arte, cultura e storia sono tutte da scoprire. Ecco perché il treno storico è la scelta migliore per chi vuole trascorrere una giornata all'insegna della bellezza e della cultura.

E allora cosa aspettiamo? Tutti a bordo del treno storico Reggia Express alla scoperta del Patrimonio dell’Umanità di Caserta.