L'assicurazione auto RC obbligatoria è una stangata per molti italiani, esistono però diversi metodi per risparmiare una bella cifra. Non tutte le assicurazioni infatti hanno le stesse tariffe, ve ne sono alcune decisamente più economiche i cui prezzi si possono consultare su internet o usando apposite app, come ad esempio Seguito.it.

Stando agli ultimi dati dell’IVASS, gli italiani che possiedono un’auto spendono in media 367 euro l’anno per la copertura RC ma c’è chi supera tranquillamente i 500 euro annui. Per spendere meno basta seguire alcuni accorgimenti e scegliere la compagnia assicurativa più conveniente paraganando le tariffe offerte. Ecco qualche dritta per i mesi di agosto e settembre 2022.

Assicurazione auto: le più economiche di agosto a Milano

Confrontando le tariffe delle assicurazioni auto nella città di Milano, la più conveniente risulta essere quella di Verti Ripara a 211,99 euro l’anno. Oltre alla copertura base, questa la polizza offre:

lo sconto per riparare il veicolo nelle carrozzerie convenzionate con la compagnia assicurativa in questione;

auto sostitutiva;

ritiro a domicilio del veicolo danneggiato;

pulizia e lavaggio del veicolo dopo la riparazione e prima della consegna;

valutazione del danno;

massimale di 7 milioni di euro per danni alle persone e 2,5 milioni di euro per danni alle cose.

A Bolzano Rc auto a 174 euro l’anno

La compagnia assicurativa Linear di Appiano sulla Strada del Vino (Bolzano) offre una polizza annua di 174,78 euro per la guida esperta a queste condizioni:

che il guidatore abbia più di 26 anni;

con rivalsa fino a 3.00 euro se il guidatore ha la patente ha meno di 3 anni o età inferiore a 26 anni;

nessuna rivalsa se il guidatore al momento dell’incidente ha la patente scaduta, purché venga rinnovata e abilitata alla guida del veicolo sul quale si stipula l’assicurazione.

Assicurazione auto sopra i 26 anni, la più economica a Benevento

Italiana Assicurazioni di Benevento offre un preventivo su auto assicurazione auto di 427,35 euro; si tratta di un'offerta destinata agli automobilisti con età superiore a 26 anni.

Oltre alla normale copertura, la polizza garantisce anche i danni causati a terzi dal triano di rimorchi e dalla circolazione in strade private.

Polizza satellitare scontata a 389,50 euro l’anno

Si trova invece a La Spezia la polizza assicurativa satellitare più conveniente, si tratta di ConTe.it con una spesa annua di 389,50 euro. La compagnia offre fino a 10 milioni di euro di massimale per il danno alle persone e 1,3 milioni per i danni alle cose. Per i firmatari è prevista:

l'installazione di un dispositivo satellitare per la ricerca del veicolo in caso di furto;

2 interventi di assistenza stradale in caso di sinistro nel periodo di vigenza della copertura assicurativa.

