Chi è Laura Valente, la mamma di Angelina Mango: ecco tutto quello che c'è da sapere

Angelina Mango, la cantante finalista dell’ultima edizione di Amici che ha trionfato nella categoria canto, non ha solo il papà famoso. Anche la sua mamma, infatti, è un volto noto nel mondo dello spettacolo, in particolare della musica.

Laura Valente, nome d'arte di Laura Bortolotti, è stata per circa 8 anni cantante dei Matia Bazar, diventando frontwoman della band al posto di Antonella Ruggiero.

Scopriamo quindi chi è la mamma di Angelina Mango e conosciamo più a fondo la sua vita privata e il suo percorso professionale.

Laura Valente, ecco chi è la mamma di Angelina Mango

La mamma di Angelina Mango si chiama Laura Valente. Originaria di Milano, è nata il 3 settembre 1963. Proprio come il papà della giovane cantante finalista del talent Amici 22, anche la mamma di Angelina Mango è famosa.

Laura Valente comincia a suonare la chitarra fin da giovane e intraprende ben presto la sua carriera da cantante. Nel 1985 incontra Pino Mango, che la sceglie come corista.

Nello stesso anno pubblica il suo primo album, "Tempo di blues". Nel 1987, invece, Laura Valente cambia etichetta incidendo il singolo "Blu notturno", che arrivò in finale al Festival di Saint Vincent.

La sua passione per la musica la porta a unirsi nel 1990 al gruppo dei Matia Bazar, con cui partecipa nel 1992 al Festival di Sanremo.

Tuttavia nel 1998, in seguito alla scomparsa di Aldo Stellita, Laura Valente decide di ritirarsi. Al termine di un periodo buio torna in studio di registrazione, pubblicando diverse canzoni.

Cosa fa la mamma di Angelina di Amici?

Dopo aver conquistato una serie di successi con la band, Laura Valente prosegue la sua strada nella musica come solista.

Negli ultimi anni, la mamma di Angelina Mango ha collaborato con alcuni artisti molto conosciuti, tra cui Loretta Goggi.

La storia d'amore tra Laura Valente e Pino Mango

Laura Valente e Pino Mango si sono conosciuti nel 1983, quando Pino la scelse come corista. In un'intervista Laura Valente ha raccontato di aver conosciuto Pino Mango in studio, mentre registrava il brano "Oro".

I due si sono sposati nel 2004 e dal loro matrimonio sono nati due figli, Angelina e Filippo. La morte di Pino Mango, avvenuta nel 2014, lasciò un vuoto incolmabile nella famiglia.

Laura Valente si è espressa varie volte in seguito alla tragica perdita del marito. Quest'ultimo, in particolare, ha sempre affermato di voler morire sul palco, mentre portava avanti la sua più grande passione, quella di cantare. E il destino ha voluto così.

Il rapporto di Laura Valente con la figlia Angelina

Durante il suo percorso nel talent show di Maria de Filippi, Angelina Mango ha spesso parlato del profondo amore che la lega ai suoi genitori.

Proprio Laura Valente, nel corso del Serale di Amici a maggio 2023, ha scelto di fare una sorpresa ad Angelina, scrivendole una lettera molto intensa e profonda.

Nella lettera, Laura Valente ha voluto scusarsi con Angelina per le volte in cui non l'ha saputa proteggere dalla cattiveria ricevuta dopo la perdita del papà Pino, ricordandole che se non fosse stata la sua mamma, sarebbe sicuramente stata una sua fan.

Leggi anche: Angelina Mango, chi è il fidanzato della cantante che suona con lei in tour