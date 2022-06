Hai necessità di un template pronto di social media report? Ecco quello che fa per te! Potrai anche scoprire ulteriori dettagli per personalizzare il tuo. In questa breve guida scoprirai cos'è un social media report, a cosa serve, cosa occorre per crearlo e infine un template pronto di social media report da usare.

Come raccontare nel modo più funzionale i risultati ottenuti in modo organico o a pagamento sui social network? La risposta è il social media report: un documento che stabilisce il successo o l’insuccesso della social media strategy, ossia, la strategia messa in atto sui social network.

Per mettere in risalto il raggiungimento degli obiettivi e i risultati raggiunti sui canali digitali per un’azienda, serve proprio un social media report. Come monitorare i progressi aziendali sui canali digitali?

Sempre con il social media report: veramente fondamentale per tale scopo. Quali sono le informazioni essenziali per crearlo? Oltre a sapere ciò, abbiamo riportato un template pronto di social media report personalizzabile.

Cos'è un social media report: tra le informazioni essenziali

Tra le informazion i essenziali devi assolitamente sapere cos’è un social media report. Ne hai mai sentito parlare? Fa parte di una buona strategia e un’analisi attenta di cosa è andato bene e cosa è andato male all’interno dei contenuti postati sui social media.

Per cui, il social media report è un vero e proprio template che riporta tutta la strategia usata. Il successo di una social media strategy dipende proprio dal monitoraggio dei canali digitali e soprattutto dalla comprensione delle tattiche usate e le tecniche applicate all’interno della strategia dei social media.

Quindi, il social media report è un vero e proprio strumento tangibile che consente di definire un documento visivo, il quale, rappresenta l’andamento della strategia usata sui social media con lo scopo di capire il suo fallimento o al contrario, il suo successo.

Si tratta di una ulteriore analisi attuata dopo la strategia, per poter studiare i contenuti migliori e non solo questo. Vediamo a cosa serve il social media report e quali sono le altre informazioni essenziali a riguardo.

A cosa serve un social media report: senza questa informazione non puoi procedere

A cosa serve un social media report, la sua utilità e perché crearlo? Ecco, senza questa informazione importante non puoi procedere.

Per prendere le proprie decisioni strategiche è necessario basarsi su metriche precise per il successo o la non riuscita della strategia adottata sui canali digitali. Infatti, le kpi sono la base per prendere una scelta di successo per il business sui social.

Molte volte il tempo non basta, per questo creare un social media report è diventato sempre più essenziale per chi lavora sui social network, ecco perché, i metodi tradizionali per farlo non sono più idonei.

L’analisi dei dati aiuta a comprendere le esigenze del pubblico, analizzare in modo intuitivo l’andamento del bran online e definire gli obiettivi di marketing digitale da raggiungere.

Il social media report serve non solo a monitorare la gestione dei social network ma anche a comprendere l’efficacia della strategia messa in atto su tali portali, per non parlare dell’utilità legata al risparmio del tempo.

Avere un report dei social media avanti fornisce un passo avanzato per il successo, e non per il fallimento, sempre se si sanno leggere le metriche evidenziate.

Cosa occorre per creare un social media report

Innazitutto, per creare un social media report occorre definire gli obiettivi e in secondo piano, si dovrà definire anche il target, poi, il periodo di tempo, per arrivare a scegliere le metriche da includere e finire col progettare il report social media.

Un report completo parte sempre dalla definizione dello scopo prefissato per comprendere se sono stati raggiunti tali finalità, individuando gli eventuali errori con il fine di correggerli.

Gli obiettivi della strategia sui social network possono rispondere a domande tipo “la pubblicità ha portato conversioni da uomini sportivi single dell’età compresa tra 16 e 25 anni?” e il social media report fornisce in maniera esausita la risposta alla domanda, precisando se si è avuto successo oppure no.

Per comporre un report completo è sufficiente capire chi dovrà analizzarlo. Cos’altro occorre per creare un social media report? Decidere ogni quanto tempo deve essere costruito, settimanalmente, mensilmente o a livello trimestrale, ad esempio: questo è importante.

Sostanzialmente si dovranno anche includere le metriche, come il volume dei contenuti, la copertura, l’engagement, il traffico e i click.

Social media report template pronto: copia, incolla e personalizza

Un report per i social media può essere personalizzato e parte sempre da un documento da compilare.

Ipotizziamo di includere i vari canali digitali utilizzati come Facebook, Instagram, Linkedin, Twitter, Pinterest e Youtube. Immaginiamo un pubblico target con un età specifica, sesso e tutte le sue caratteristiche. Supponiamo una strategia generale.

Ecco di seguito un template pronto di social media report:

Mese, anno, giorno, nome della pagina social media:

Canali:

Pubblico:

Coinvolgimento in % dell’audience totale:

# menzionati:

Numero di messaggi:

Potenziali impressioni per ogni canale:

Potenziali conversioni per ogni canale:

Raggiungimento obiettivo 1,2,3:

Opportunità 1,2,3:

Post più apprezzato per ogni canale:

Post più commentato per ogni canale:

Post più salvato per ogni canale:

Post più condiviso per ogni canale:

Lead generati:

Conversioni:

Click:

Entrate totali:

ROI:

Spesa totale sugli annunci:

Guadagno di follower:

Perdita di follower:

Vendite generate:

