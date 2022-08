L’aumento in busta paga grazie al taglio del cuneo fiscale è uno dei provvedimenti presenti del decreto Aiuti bis, una misura di natura straordinaria sostenuta per garantire la continuità degli aiuti economici a favore dei cittadini.Sebbene, si tratta di una forma di continuità con l’ex Governo Draghi resta un punto di sostegno per milioni di persone costrette a fronteggiare l’aumento vertiginoso dei prezzi al distributore, dei rincari dei beni di prima necessità e così via. Tuttavia, nonostante, le buoni intenzioni anche questo provvedimento lascia tanti dubbi e perplessità.

L’aumento in busta paga grazie al taglio del cuneo fiscale è uno dei provvedimenti presenti del decreto Aiuti bis, una misura di natura straordinaria sostenuta per garantire la continuità degli aiuti economici a favore dei cittadini.

Sebbene, si tratta di una forma di continuità con l’ex Governo Draghi resta un punto di sostegno per milioni di persone costrette a fronteggiare l’aumento vertiginoso dei prezzi al distributore, dei rincari dei beni di prima necessità e così via. Tuttavia, nonostante, le buoni intenzioni anche questo provvedimento lascia tanti dubbi e perplessità.

Nessun fermo all’estensione della platea degli aventi diritto al bonus 200 euro, con l’aggiunta di un ulteriore vantaggio per i redditi medio - basso dei lavoratori, oltre all’applicazione della rivalutazione delle pensioni.

Aumento Busta paga con il taglio del cuneo fiscale, quando arriva e quanto spetta di più

L’aumento in busta paga prodotto dal taglio del cuneo fiscale permetterà a tanti lavoratori di potere godere di una somma aggiuntiva allo stipendio mensile. In sostanza, viene modificata la percentuale corrispondente alle quote contributive pagata dai lavoratori che passa dall'0,8% al 2% fino al 31 dicembre 2022.

Nessuna variazione viene registrata sull’aspetto dei requisiti, per questo motivo, potranno beneficiare dell’aiuto economico tutti i lavoratori che rientrano in un reddito imponibile fino a 35.000 euro.

In sostanza, parliamo di una forma di sconto applicata sulla base della percentuale onorata dal lavoratore. Ecco, perché, otterranno un aumento più sostanzioso i lavoratori con una soglia massima.

Nello stesso modo, non vengono esclusi i lavoratori con un reddito entro gli 8.000 euro annui, a cui spetterà in ogni caso un contributo minimo. Parliamo di aumenti retroattivi, per cui il beneficio economico scatta da luglio a dicembre 2022.

Maxi Aumento Busta: c’è chi prende 327,37 euro in più sullo stipendio, ecco come

In conti sono semplici, basta aggiungere all’aumento massimo del valore di a 127,37 euro il bonus da 200 euro, ovvero la tantum spettante a luglio.

Aumenti che sommati tra loro permettono di ricevere una cifra importante, ma non per tutti. Questo, perché, se il valore della tantum resta invariato per i lavoratori aventi diritto, lo stesso non si può dire dell’esonero contributivo rapportato alla fascia reddituale (il valore degli aumenti per reddito annuo lordo viene affrontato nei paragrafi successivi).

Quando ci sarà l'aumento in busta paga? Ecco, come calcolare l’importo spettante

La base di riferimento dell’aumento in busta paga prodotto dal taglio del cuneo fiscale, segue una tabella di riferimento ben precisa corrispondente a più valori.

Il valore minimo registrato sugli aumenti non scende sotto i 50 euro mensili a favore di coloro che percepiscono un reddito annuo entro i 10.000 euro, mentre il limite massimo non supera i 127 euro a favore dei redditi annui fino a 35.000 euro.

Tecnicamente, viene registrato un aumento sullo stipendio nella media di 13 euro al mese.

I lavoratori che percepiscono redditi entro i 10.000 euro annui, ottengono all’incirca 7.00 euro di aumento mensili, mentre per i redditi più alti l’aumento si aggira intorno al valore di 18 euro mensili.

Il quadro complessivo degli aumenti in busta paga rilevato da Money è stato prodotto dalle tabelle reddituali ricavate da IlSole24Ore, per cui vengono evidenziali i redditi annui per fascia comprensivi della 13esima mensilità.

Valori a cui segue l’applicazione delle disposizioni previste da gennaio 2022, con lo sconto contributivo dell’0,8% sino a quelle promosse dal decreto Aiuti bis con lo sgravio contributivo nella misura del 2% a regime fino al 31 dicembre 2022.

Dalla tabella reddituale prendiamo in esame due valori principali, ovvero il minimo e il massimo reddituale di riferimento.

Per cui, spetta un aumento di 7,11 euro per i redditi annui lordi fino a 10.000,00 comprensive dello sconto dell’08% e del 2%. Mentre, viene registrato un aumento pari a 18,20 euro per i redditi annui lordi fino a 35.000 euro comprensivo dello sconto dell’8% e del 2%.

Gli altri valori reddituali, ovvero la fascia da 12,500 fino a 32,500 euro lordi annui seguono un aumento proporzionale da 8,88 euro fino a 16,90 euro mensili.

Come aumenta lo stipendio in busta paga e chi ci guadagna veramente

Dal quadro posto in essere dalle tabelle reddituali si evince che lo sgravio contributo non è una misura posta in essere per salvaguardare il potere di acquisto per i lavoratori a basso reddito.

Infatti, tutti coloro che percepiscono un reddito annuo tra 10.000 ed entro i 20.000 euro, ricevono un aumento mensile di appena 7 ed entro 12 euro.

Oltre tutto, questa fascia reddituale per il periodo compreso tra luglio e dicembre 2022, dovrebbe garantire un aumento netto che oscilla tra il valore minimo di 50 euro ed entro 85 euro mensili

Il vero aumento viene registrato per i redditi più corposi, ovvero quelli che superano i 30.000 euro annui. Infatti, queste categorie di lavoratori ricevono un aumento netto in busta paga del valore di 18,23 euro mensili. In sostanza, viene registrato un aumento sul semestre 2022 del valore fino a 127,37 euro.

Ricevono di più tutti coloro che rientrano nella fascia reddituale fino a 32.500 euro annui, per cui viene previsto un aumento di 16,90 euro mensili, corrispondenti a 118,27 euro applicato per l’intero semestre.

Concludendo, lo sgravio contributivo non risolleva il potere d’acquisto per i redditi bassi, specie se pesa il flagello dell’inflazione con un notevole salto sui prezzi dei prodotti di prima necessità, per non dire di tutti i servizi.

Il vero problema, è la beffa a danno della maggior parte dei lavoratori che rientrano nella fascia di reddito medio – basso, che ancora una volta vedono un vantaggio economico applicato direttamente sul reddito alto.