Elezioni Comunali 2022. Per le amministrative 2022 si vota anche per il Comune di La Spezia e per il Comune di Gorizia. Cittadini al voto nella sola giornata di domenica 12 giugno con lo spoglio programmato per il 13 giugno. Domenica 12 giugno i cittadini sono infatti chiamati anche a esprimersi sui referendum sulla Giustizia che sono stati approvati dalla Corte Costituzionale.

Analizziamo in questo articolo la situazione a La Spezia e a Gorizia. Perchè insieme? Si tratta di due città che si trovano sostanzialmente nella stessa situazione. C'è una maggioranza di centrodestra sia in Liguria che in Friuli Venezia Giulia e ci sono i due candidati sindaci del centrodestra che si presentano alle elezioni per la riconferma e per un secondo mandato.

A fronteggiarli coalizioni di centrosinistra che non hanno trovato l'unità alla vigilia del primo turno. E sono due città in cui è presente una dinamica politica molto vivace.

Al punto che sono ben 10 i candidati alla carica di sindaco nella città ligure e sono 7 i candidati sindaco nella città friulana. Vediamo di sapere tutto quello che c'è da conoscere sulle Elezioni Comunali a La Spezia e a Gorizia, i candidati sindaci e le liste che sono state presentate.

Elezioni Amministrative al voto anche a La Spezia e Gorizia: ecco le regole per le elezioni comunali

La Spezia e Gorizia come tutti i Comuni italiani con più di 15.000 abitanti ha un sistema elettorale che prevede un doppio turno per l'elezione del sindaco.

Se al primo turno uno dei candidati ottiene il 50% più uno dei voti è eletto direttamente sindaco.

Se invece nessuno dei candidati alla carica di primo cittadino ottiene la maggioranza assoluta dei voti, si tiene domenica 26 giugno il secondo turno di ballottaggio tra i due candidati che risultano più votati al primo turno.

Va ricordato che si vota nella sola giornata di domenica 12 giugno senza nessuna prosecuzione al lunedì come avvenuto per diversi appuntamenti elettorali anche del passato recente.

Il 12 giugno oltre alle amministrative in tanti Comuni italiani (quasi 1.000) si tengono anche in tutta Italia i cinque referendum sulla Giustizia che sono stati ammessi dalla Corte Costituzionale.

Nella serata di domenica 12 giugno si tiene lo spoglio delle schede referendarie. Mentre lunedì 13 giugno a partire dalle 14 si tiene lo spoglio delle elezioni comunali.

Elezioni Amministrative La Spezia 2022: sono dieci i candidati ai nastri di partenza, Peracchini cerca il bis

Iniziamo la nostra tappa tra La Spezia e Gorizia dalla Liguria. Sono ben 10 i candidati alla carica di sindaco di La Spezia alle Elezioni Amministrative di domenica 12 giugno. Ricordiamo che in Liguria si vota anche a Genova con tutti gli approfondimenti sul capoluogo di Regione che si trovano a questo articolo.

A La Spezia attualmente governa una coalizione di centrodestra che alla guida ha come sindaco al primo mandato Pierluigi Peracchini. Peracchini è stato eletto nel 2017 da una coalizione di centrodestra.

E Peracchini corre ora per un nuovo mandato sempre sostenuto dall'intera coalizione di centrodestra.

In suo sostegno ci sono le seguenti sette liste: Spezia Vince, Lista Toti, La Spezia Civica Peracchini Sindaco, Unione di Centro, Forza Italia Berlusconi, Lega Salvini Premier, Fratelli d'Italia. Peracchini è stato il primo sindaco della città della Spezia appoggiato dal centrodestra dal dopoguerra.

Elezioni Amministrative 2022 La Spezia: centrosinistra candida a sindaco Piera Sommovigo

Il centrosinistra presenta come candidata per la carica di sindaco di La Spezia Piera Sommovigo.

Sommovigo è la candidata di una coalizione di liste civiche e dal Partito Democratico e dal Movimento 5 Stelle che hanno trovato un'intesa sul suo nome. Sono complessivamente 5 le liste che sostengono la sua corsa a sindaco e si tratta di Partito Democratico Articolo 1, LeAli a Spezia Europa Verde Sinistra Italiana, Spezia Bene Comune, Movimento 5 Stelle, Spezia con Te.

Ci sono però ben altri 8 candidati alla carica di sindaco di La Spezia. Una situazione che se andrà come da attese potrebbe portare ad una frammentazione dei voti in occasione del primo turno con ampie probabilità di andare al ballottaggio nel caso programmato il 26 giugno.

Elezioni Amministrative 2022 La Spezia: ecco gli altri candidati

Esaminiamo le altre candidature a sindaco di La Spezia al di là del sindaco in carica che corre per la riconferma e della candidata del centrosinistra.

Si presenta davanti ai cittadini di La Spezia Giovanni Grazzini, ex Forza Italia. E' una candidatura quindi di quell'area politica la sua e si presenta con la lista Nanni Grazzini sindaco.

A La Spezia Italia Viva di Matteo Renzi e il Partito Socialista italiano non sostengono la candidata di Movimento 5 Stelle e Partito Democratico al primo turno. Ma sostengono Antonella Franciosi candidata al ruolo di sindaco per Spezia Riformista.

Quinta candidatura a sindaco è quella del candidato civico Paolo Pazzaglia che si presenta con la Lista Civica Spezia al Centro.

Sesto candidato è Andrea Buondonno. La sua lista si chiama Spezia sul Serio ed è sostenuto anche dal partito Azione di Carlo Calenda.

Infine ci sono altre quattro candidature: Luca Locci per Forze Popolari, Marisa Granello per il Fronte Nazionale di Liberazione, Sandro Sanvenero per Spezia Sì e Gaetano Russo, che si presenta con la lista civica Città Nuova.

Quindi sono dieci complessivamente in candidati per 20 liste presentate. Sono 570 i candidati ad un posto in consiglio comunale dove saranno eletti 32 consiglieri comunali oltre al sindaco.

Elezioni Amministrative 2022 Gorizia: ecco il punto della situazione

Ci spostiamo di parecchi chilometri verso est da La Spezia, arriviamo quasi al confine con la Slovenia e analizziamo la situazione relativa al Comune di Gorizia.

Comune di Gorizia che va alle elezioni sempre il 12 giugno per eleggere il sindaco e il consiglio comunale della città friulana. Anche qui il centro destra è alla ricerca del bis e della continuità per un secondo mandato.

Saranno sette i candidati alla carica di sindaco di Gorizia in queste elezioni amministrative. In primis c'è l'attuale sindaco Rodolfo Ziberna che è stato eletto da una coalizione di centrodestra 5 anni fa ed ora corre per la rielezione. Ziberna dal 25 giugno 2017 è Sindaco di Gorizia.

Il centrosinistra a Gorizia non si presenta compatto davanti agli elettori. Se il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle sosterranno la corsa a sindaco di Laura Fasiolo, Azione e Gorizia 3.0 sosterranno il candidato Antonio Devetag. Non è tutto perchè ci sono anche altri candidati del Comune di Gorizia. Vediamoli nel dettaglio.

Elezioni Amministrative 2022 a Gorizia: ecco i candidati in lizza e le liste

Rodolfo Ziberna è sostenuto nella sua corsa alla rielezione da un centrodestra unito formato da Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Noi con l’Italia, Lista Ziberna. Ziberna è un esponente di Forza Italia e cerca il mandato fino al 2027.

Il centrosinistra presenta le seguenti liste a sostegno di Laura Fasiolo: Partito democratico, Movimento 5 stelle, Slovenska Skupnost, Noi, mi, noaltris Go!, Laura Fasiolo per Gorizia, Gorizia è tua.

Gli altri 5 candidati sindaco sono Mario De Marco con la lista De Marco per Gorizia. Antonio Devetag per Azione e Gorizia 3.0. Poi ancora Serenella Ferrari per La gente per Gorizia, La voce libera. Pierpaolo Martina con Insieme per Martina Sindaco e Franco Zotti con la lista Zotti contro tutti.

In totale sono 18 le liste che sono state presentate da parte dei consiglieri per candidarsi per un posto nel consiglio comunale di Gorizia.