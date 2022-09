Continua lo scontro politico in vista delle elezioni di domenica 25 settembre.

Al centro del dibattito per le elezioni politiche tra i tanti temi il Reddito di cittadinanza. Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle ha attaccato Giorgia Meloni che anche a Porta a Porta ha ribadito di volere abolire il Reddito di Cittadinanza. In serata in un comizio a L'Aquila Meloni ha replicato al leader pentastellato.

Altra polemica delle ultime ore tra il segretario del Partito Democratico Enrico Letta e il leader di Italia Viva ora nel Terzo Polo insieme a Carlo Calenda, Matteo Renzi sulla legge elettorale. ”Fu Renzi a volere il Rosatellum, ha ragione Meloni - dice il segretario dem - Fece questa legge elettorale pensando a se stesso”. E Renzi: ”Una volta di più, Letta sbaglia”.

Vediamo le notizie.

Elezioni Politiche 2022, Conte: ”Meloni vuole la guerra civile sul reddito di cittadinanza”

Giorgia, per caso vuoi la guerra civile?

E' questo il tono di un post su Facebook di Giuseppe Conte che si rivolge a Meloni.

"Giorgia Meloni da anni guadagna 500 euro al giorno pagati dai cittadini. Oggi vuole togliere 500 euro al mese del reddito di cittadinanza a chi non ha di che mangiare. Per caso vuole la guerra civile? La realtà è che i programmi della destra sono inadeguati, insufficienti e campati in aria".

Così Conte che in giornata è stato poi a Torino dove ha tenuto diversi incontri alla presenza anche della ex sindaca Chiara Appendino attuale candidata al Parlamento della Forza guidata da Beppe Grillo.

Elezioni 2022, le replica di Giorgia Meloni: ”Non ci sarà nessuna guerra civile sul Reddito”

Alle parole postate da Giuseppe Conte sui suoi social, Giorgia Meloni ha risposto direttamente da un comizio che ha tenuto a L'Aquila. La leader di Fratelli d'Italia candidata alla Camera in Abruzzo ha evidenziato che non ci sarà nessuna rivoluzione sociale.

”Conte dice che togliendo il reddito di cittadinanza io voglio la guerra civile in questa Nazione. Quando Fratelli d'Italia - ha spiegato Meloni - dovesse realizzare il suo progetto che è quello di dare e fare assistenza verso chi non può lavorare e di immaginare per chi è in condizioni di lavorare di avere un posto di lavoro, non ci sarà in Italia nessuna rivolta e non ci sarà nessuna rivoluzione".

Meloni che in giornata sui suoi social ha rincarato la dose:

La sinistra italiana, che da un decennio è quasi ininterrottamente al governo senza avere mai vinto le elezioni, ha una paura terribile che gli italiani possano finalmente esprimersi alle urne e mettere fine al loro sistema di potere. Per questo passano le loro giornate dipingendomi come un mostro e lanciando allarmi infondati che finiscono per gettare discredito sull’Italia. Si mettano l’animo in pace: il 25 settembre, se gli italiani lo vorranno, si volterà pagina.

Elezioni, altra polemica tra Enrico Letta e Matteo Renzi, questa volta il tema è il Rosatellum

Non cessano gli scontri quotidiani tra Enrico Letta e Matteo Renzi.

La miccia di questo nuovo confronto a distanza l'ha messa Enrico Letta. Intervenendo alla trasmissione radiofonica di Rtl 102,5, Letta ha dichiarato che sulla legge elettorale attualmente in vigore, il Rosatellum, ha ragione Giorgia Meloni.

Il leader del Pd ha detto:

Fu Renzi a volere il Rosatellum, ha ragione Meloni - dice il segretario dem - Fece questa legge elettorale pensando a se stesso, credeva di avere il 40 per cento e di prendersi il 70 per cento del Parlamento. É andata come andata.

E aggiunge: "Questa non è una legge proporzionale, è molto maggioritaria, quindi nei collegi uninominali, che è dove si decide, chi vota Terzo polo e 5 Stelle sostanzialmente favorisce la destra, perché là Terzo polo e 5 Stelle non possono vincere, se togliessero 3 o 5 punti percentuali al Pd porterebbero a quel risultato".

Elezioni, la replica via Facebook di Matteo Renzi: ”Sta con Meloni per attaccare me, incredibile”

In serata è arrivata la replica social di Matteo Renzi che ci va giù durissimo con Enrico Letta.

”Enrico Letta mi attacca anche oggi – scrive Renzi -. E dice: ha ragione la Meloni, è colpa di Renzi. Ormai è un ritornello. Pur di attaccare me, Letta si schiera anche stavolta con la Meloni. Nel merito, una volta di più, Letta sbaglia. La legge elettorale che volevo io era quella col ballottaggio collegata alla riforma costituzionale che superava il bicameralismo”.

La sconfitta referendaria, continua nella sua analisi Renzi - purtroppo, ci ha impedito di cambiare modello istituzionale. La legge in vigore è stata votata da molte forze politiche (Pd, Forza Italia, Lega su tutti) e la fiducia su quella legge l’ha messa il governo Gentiloni e il ministro Finocchiaro.

”Ma ciò che mi colpisce, conclude Renzi - non è la cosa in sè: a tutti capita di sbagliare, specie a Letta in questo periodo. La cosa che mi fa impressione è che Letta sta facendo ormai da giorni la campagna a tempo pieno per la Meloni: propone di aumentare le tasse, imbarca gli anti Draghi, difende il reddito di cittadinanza e cancella le misure per la crescita approvate dai governi del PD. Col solito ritornello: “Renzi ha torto, la Meloni ha ragione”. Incredibile: il rancore personale sta portando il PD a fare campagna elettorale per la destra sovranista”.