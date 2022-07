Affitto troppo alto e caro vita che tagli di molto le tue finanze? Allora richiedi subito questo bonus da 2.000 euro. Ecco chi ne ha diritto.

Tra le agevolazioni pensate dal Governo per sostenere le finanze degli italiani, molte sono legate alle spese mensili necessarie. Pensiamo, ad esempio, al bonus bollette nella sua nuova versione potenziata.

O ancora, ai bonus spesa che, tramite fondi governativi, vengono erogati dai Comuni italiani per sostenere le spese legate ai beni di prima necessità.

L’esecutivo, anche per l’anno corrente, ha pensato anche ad un’agevolazione per una delle spese mensili più onerose. Stiamo parlando del canone mensile di affitto, che è di certo una delle spese che gravano maggiormente sui bilanci dei nuclei familiari italiani.

Purtroppo, come vedremo a breve, il contributo ottenibile grazie a questo bonus da 2.000 euro non è accessibile a tutti.

Ecco chi avrà diritto ad ottenere questo bonus da 2.000€ per pagare l’affitto di casa

La misura in questione è stata infatti pensata dal Governo italiano per agevolare le spese d’affitto per una fascia d’età relativamente giovane.

Sono infatti ammessi alla percezione del bonus solamente i giovani che abbiano un’età compresa tra i 20 ed i 31 anni.

Rispetto allo scorso anno, la platea dei beneficiari del bonus affitto è stata leggermente ampliata, dato che nel 2021 il limite d’età era fissato a 30 anni.

Potranno comunque richiedere l’agevolazione anche coloro che hanno già compiuto il trentunesimo anno di età. In questo caso, però, una condizione è necessaria. Il contratto di affitto va regolarmente firmato preventivamente, prima del raggiungimento del limite d’età previsto dalla normativa.

Ma avere dai 20 ai 31 anni non basta per avere diritto al bonus da 2.000 euro in questione.

La normativa ha infatti fissato un limite reddituale, superato il quale non si potrà richiedere il contributo.

Infatti, per accedere al bonus affitto va presentato un modello ISEE aggiornato non superiore ai 15.493,71 euro.

Inutile sottolineare poi che l’agevolazione è disponibile solamente per chi affitta regolarmente, con contratto a norma di legge.

Quali tipologie di affitto danno diritto alla misura

Oltre al possesso di regolare contratto, per poter ottenere il bonus da 2.000 euro sarà necessario che l’affitto in questione possieda determinate caratteristiche.

Innanzitutto, è bene sottolineare che la misura non agevola necessariamente l’affitto di interi appartamenti.

I giovani richiedenti potranno infatti ottenere l’agevolazione anche nel caso in cui abbiano deciso di affittare parte di un appartamento.

Detto in parole ancor più semplici, la misura può essere richiesta anche nel caso in cui si prenda in affitto una stanza in appartamento condiviso.

La stanza o l’abitazione in affitto, però, dovrà rispettare determinati limiti e requisiti.

Innanzitutto, non dovrà trattarsi di abitazioni signorili, ville, castelli o palazzi. La normativa esclude infatti le categorie catastali A/1, A/8 e A/9 dal bonus affitto in questione.

In secondo luogo, l’abitazione (o la stanza) che il giovane affitterà non dovrà essere di proprietà della propria famiglia.

Questi sono infatti i casi che comportano l’esclusione dalla percezione del beneficio sul canone d’affitto.

Calcolo degli importi e modalità di presentazione delle domande

Anche se l’agevolazione concederà un massimo di 2.000 euro, questa cifra purtroppo non spetterà a tutti i richiedenti.

Il bonus da 2.000 euro ha infatti tale importo come tetto massimo, ma andrà calcolato sulla base degli importi annuali da pagare per l’affitto.

L’agevolazione, nello specifico, si calcola considerando il 20% del canone annuale di affitto.

Tuttavia, la normativa in merito ha anche stabilito che i giovani richiedenti dovranno ricevere un contributo minimo pari a 991,60 euro. Questa cifra verrà erogata anche se il 20% del canone dovesse equivalere ad un importo inferiore.

Insomma, col bonus affitto si potranno ottenere da 991,60 euro fino ad un massimo di 2.000 euro.

Per concludere, cerchiamo di capire in che modo si presenta la richiesta per ottenere l’agevolazione.

Purtroppo, per coloro che speravano di ottenere la misura in forma di bonifico, dobbiamo deludere le aspettative.

Il bonus da 2.000 euro, innanzitutto, non può essere richiesto preventivamente. Questo significa che, per ottenerlo, bisognerà aver già saldato il canone di affitto.

L’agevolazione viene concessa infatti in forma di rimborso da scontare sulle tasse da pagare.

La richiesta avviene in sede di dichiarazione dei redditi, da presentare all’Agenzia delle Entrate.

Gli aventi diritto potranno richiedere infatti la misura come detrazione, pagando dunque un importo inferiore al momento del saldo delle tasse.

La buona notizia è che il bonus in questione non è valido solamente per un anno, ma vale per i quattro anni successivi alla richiesta.

In questo caso, ovviamente, il contratto d’affitto dovrà essere valido per i quattro anni successivi.

Se, inoltre, il requisito dell’età dovesse decadere per il compimento del trentunesimo anno di età, l’agevolazione verrebbe ovviamente sospesa.