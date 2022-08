Buoni benzina e carburante per tutte le famiglie ancora disponibili anche ad agosto 2022: quali sono le agevolazioni da richiedere subito? Bonus 100 euro, taglio delle accise, buoni benzina Esselunga, voucher Eni e Q8, agevolazioni per titolari della Legge 104 e molto altro ancora. Ecco come risparmiare con i buoni benzina e carburante.

Finalmente i prezzi dei carburanti stanno lentamente scendendo: il mese di agosto si è aperto con la speranza di veder tornare i prezzi di listino al distributore verso la normalità. Non solo il Governo ha confermato il taglio delle accise, ma ci sono ancora tantissimi buoni benzina e carburante ancora disponibili per le famiglie: quali sono le agevolazioni per risparmiare?

Dal bonus 200 euro per i lavoratori dipendenti allo sconto di 30 centesimi sul carburante prorogato ad agosto, fino a tutte le agevolazioni e i buoni benzina e diesel che si possono richiedere nei supermercati. Ci sono delle offerte imperdibili per tutti.

Ecco come richiedere e ottenere buoni benzina e carburante anche ad agosto: tutte le agevolazioni ancora disponibili per risparmiare sul rifornimento al distributore.

Buoni benzina e carburante ancora disponibili: tutte le agevolazioni

Quali sono le agevolazioni che permettono di risparmiare sulla benzina e sul diesel? Non solo bonus 200 euro confermato dal Governo, ma anche taglio delle accise e nuovi buoni benzina e carburante per tutte le famiglie che faranno la spesa presso alcuni supermercati.

Risparmiare sul prezzo del carburante non è mai stato così semplice grazie a tutti questi buoni benzina e diesel disponibili ancora oggi.

Le stazioni di rifornimento Q8, per esempio, propongono dei buoni benzina per aziende o Partite Iva: grazie al codice a barre ottenuto tramite SMS, oppure direttamente dall’applicazione, è possibile richiedere lo sconto immediato sul rifornimento.

Le stazioni di servizio Eni, invece, consentono di richiedere dei buoni benzina e diesel a tutti i clienti che hanno accumulato almeno 200 punti, che corrispondono a 2 euro di bonus. Si possono richiedere fino a un massimo di 120 euro di buoni benzina, che corrispondono a 12.000 punti Eni.

Buoni benzina e carburante ancora disponibili con Esselunga: come averli

Anche alcuni supermercati hanno messo a disposizione dei buoni benzina e carburante: la catena Esselunga, per esempio, eroga questi voucher sconto fino al 3 agosto 2022, ma permette di utilizzare i buoni benzina almeno fino al 21 agosto 2022.

Come funzionano? Per ottenere i buoni benzina e carburante con Esselunga occorre acquistare alcuni dei prodotti che permettono di accumulare euro di rifornimento: raggiunta la soglia minima di 5 euro è possibile richiedere il proprio voucher.

Ogni bonus benzina Esselunga permette di effettuare rifornimento gratis presso una delle stazioni Q8 o Q8 easy: per ogni 25 euro di rifornimento, 5 euro sono in regalo. Si possono cumulare anche due o più buoni tra loro, ricordando la regola: con due buoni il rifornimento minimo sarà pari a 50 euro, pagandone solo 45 (e così via).

In alternativa, grazie alla raccolta punti Fidaty, Esselunga permette ai suoi clienti di richiedere dei buoni benzina o diesel dal valore pari a 10 euro con 950 punti: per ottenere lo sconto occorre effettuare un rifornimento di almeno 30 euro.

Buoni benzina e carburante ancora disponibili per chi ha il Telepass

Anche tutti coloro che possiedono il Telepass possono godere di buoni benzina e carburante ancora disponibili ad agosto: quali?

I titolari dei servizi Telepass Plus e Telepass Pay X che pagano direttamente dall’applicazione possono ottenere un cashback fino al 10% sul terzo rifornimento di carburante (minimo 20 euro) fino al 30 settembre 2022.

Aderiscono all’iniziativa le stazioni Eni, Q8, IP, Tamoil, Esso, Retitalia.

Buoni benzina e carburante ancora disponibili: bonus 200 euro

Ricordiamo che è ancora disponibile il bonus benzina da 200 euro per i lavoratori di aziende private, come previsto dal decreto Ucraina.

Fino al 31 dicembre 2022, infatti, i datori di lavoro possono erogare ai propri dipendenti delle card caricate con un bonus 200 euro da spendere in benzina o diesel. Si possono sfruttare anche i servizi di ricarica per i veicoli elettrici.

Una circolare dell’Agenzia delle Entrate, inoltre, ha chiarito che è possibile innalzare da 200 euro a 458 euro i buoni benzina sommando i cosiddetti fringe benefits ai bonus benzina.

Buoni benzina e carburante: le agevolazioni per i titolari Legge 104

I titolari della Legge 104 possono godere dell’iniziativa “Self per tutti” per ottenere degli sconti sul rifornimento di carburante: come funziona?

In questo caso non si tratta di buoni benzina fisici, ma piuttosto di agevolazioni che permettono alle persone disabili o con ridotta capacità motoria di godere dei prezzi del self anche nel servito: in questo modo, impossibilitati a scendere dal veicolo, queste persone potranno fare rifornimento senza costi aggiuntivi.

Le pompe di benzina che aderiscono all’iniziativa sono Eni, Q8 e Tamoil: non occorre presentare alcuna domanda per godere di uno sconto di circa 10 centesimi al distributore.

Taglio delle accise su benzina e diesel prorogato: fino a quando

Infine, è stato prorogato il taglio delle accise sui carburanti, una misura che consente a tutti i clienti e alle famiglie di ottenere uno sconto immediato di 30 centesimi sul rifornimento al distributore.

In conseguenze dell’aumento dei prezzi di benzina e diesel, il Governo si è visto costretto a intervenire andando a ridurre le accise in modo da garantire uno sconto di 30 centesimi rispetto al prezzo da listino.

Previsto fino al 2 agosto, il taglio delle accise è stato prorogato dal Governo almeno fino al 21 agosto 2022 in modo da assicurare delle vacanze estive serene a tutti gli italiani, che devono già lottare contro molti altri rincari.