Nuovi buoni benzina gratis da richiedere con la spesa alimentare: alcuni supermercati hanno promosso una nuova iniziativa che permette di ricevere uno sconto sul rifornimento di benzina e diesel al distributore. Come funziona il progetto, come ottenere i buoni e dove spenderli: cosa sapere.

Buoni benzina gratis con la spesa alimentare: alcune catene di supermercati hanno lanciato l’iniziativa che eroga a tutti i clienti dei voucher per il rifornimento di carburante, soprattutto in un periodo di forti rincari come quello attuale.

Acquistando alcuni prodotti si possono accumulare euro di buoni benzina da spendere al distributore, su un rifornimento minimo di 25 euro. Ma come funziona e chi può ottenere i buoni benzina gratis con la spesa alimentare?

Ecco tutto quello che c’è da sapere per ricevere i buoni benzina con la spesa alimentare: l’iniziativa ha preso il via dal 23 giugno 2022.

Buoni benzina gratis con la spesa alimentare: la nuova iniziativa

Non solo buoni benzina dallo Stato, ovvero 200 euro solo per alcune categorie di cittadini: con il caro carburante anche le catene alimentari hanno pensato di distribuire dei voucher per risparmiare sul rifornimento presso alcune stazioni di servizio.

Questo è il caso della nuova iniziativa lanciata da Esselunga, il supermercato che al posto di bicchieri e pentole permette di ottenere buoni benzina gratis a tutti i clienti che effettuano la spesa alimentare.

Acquistando una serie di prodotti inclusi nella promozione, si possono accumulare euro di rifornimento, fino a raggiungere 5 euro complessivi. L’unica regola riguarda il rifornimento minimo necessario per ottenere lo sconto: occorre fare almeno 25 euro di benzina alla pompa.

Ma scendiamo nel dettaglio e cerchiamo di capire come funziona l’iniziativa e quali sono i prodotti che permettono di accumulare euro di buoni benzina gratis.

Buoni benzina gratis con la spesa alimentare: come funziona l’iniziativa

Esselunga permette a tutti i cittadini di ottenere dei buoni benzina gratis dopo aver effettuato la spesa alimentare: come funziona l’iniziativa?

Esistono alcune tipologie di prodotti che permettono di accumulare euro di buoni presso le stazioni di servizio Q8 e Q8easy, su un rifornimento minimo di 25 euro.

Alcuni prodotti permettono di ottenere 1 euro di buoni benzina, mentre acquistando due prodotti uguali, il valore dei buoni benzina accumulabili raddoppia.

Per esempio, le famiglie che acquisteranno due pacchetti di patatine da 280 grammi potranno ricevere 1,60 euro di buoni benzina, anziché 0,80 centesimi. Ma i prodotti a disposizione sono davvero tantissimi: l’accumulo dei buoni è assicurato.

La promozione dei buoni benzina gratis è attiva dal 23 giugno e fino al 3 agosto 2022 e permette di ottenere sconti sul rifornimento utilissimi per fronteggiare gli aumenti al distributore. Il tutto in attesa di un nuovo intervento del Governo che vada ad abbassare i prezzi di benzina e diesel al distributore.

Buoni benzina gratis con la spesa alimentare: come ottenerli

Per ottenere i buoni benzina gratis di Esselunga non serve compilare alcun modulo, né soddisfare alcun requisito: basta semplicemente recarsi presso uno dei punti vendita aderenti tra il 23 giugno e il 3 luglio ed effettuare la spesa alimentare. Sarà necessario, inoltre, essere titolari di una Carta Fidaty.

Acquistando alcuni dei prodotti che permettono di accumulare euro di rifornimento, si possono determinare autonomamente gli importi dei buoni benzina che verranno poi stampati in fondo allo scontrino.

È possibile richiedere il buono benzina gratuito al raggiungimento di un minimo di 5 euro, oppure attendere la fine dell’iniziativa prima di ritirare i buoni benzina. In ogni caso, l’importo accumulato rimarrà valido fino al 31 agosto 2022.

I buoni benzina gratuiti erogati da Esselunga possono essere utilizzati esclusivamente dei distributori Q8 e Q8easy, previa effettuazione di un rifornimento minimo di 25 euro.

Buoni benzina gratis con la spesa alimentare: dove richiederli

Non tutte le catene Esselunga consentono di ottenere i buoni benzina gratis con la spesa alimentare: dove si possono accumulare gli sconti?

L’iniziativa riguarda principalmente le città del Nord Italia: hanno aderito i punti vendita di Milano, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Mantova, Monza Brianza, Pavia, Varese, Torino, Alessandria, Asti, Biella, Novara, Verbania, Genova, Verona, Vicenza, Bologna, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia.

E come si possono utilizzare i buoni benzina ottenuti con la spesa?

Sullo scontrino di acquisto verrà stampato (in fondo) un codice PIN da 13 cifre da inserire nel distributore in modalità self, oppure da consegnare direttamente al gestore.

Il buono benzina, lo ribadiamo, è valido fino al 31 agosto 2022 lo nei distributori Q8 e Q8 easy, esclusivamente per il rifornimento di benzina o diesel. Non sono inclusi, quindi, i rifornimenti di metano e GPL.

Per ottenere lo sconto riportato sui buoni benzina è necessario effettuare un rifornimento di almeno 25 euro.

Buoni benzina: confermati 200 euro per le famiglie

Sono ancora disponibili, fino al 31 dicembre 2022, anche i bonus benzina da 200 euro che il Governo ha introdotto per i cittadini che prestano la propria attività nelle aziende private: saranno i datori di lavoro, in questo caso, a consegnare i buoni ai propri dipendenti.

Il limite massimo erogabile è pari a 200 euro, mentre non ci sono indicazioni sui distributori presso i quali fare rifornimento.

Non occorre presentare alcuna domanda, né possedere un certo reddito o ISEE: il bonus benzina da 200 euro è automatico e spetta a tutti, qualora il datore di lavoro abbia deciso di erogarlo ai propri dipendenti.