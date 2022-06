Se vuoi sapere come risparmiare sulla spesa nel 2022, basta seguire questi semplici consigli e stare attento a diversi piccoli dettagli, come offerte, coupon, scadenze, budget e anche agli ultimi bonus spesa previsti dal Governo Draghi!

Ti chiederai: come è possibile risparmiare sulla spesa nel 2022, tra inflazione e rincaro generalizzato dei prezzi?

Uno potrebbe giustamente pensare che sia impossibile, specie con un'inflazione al 7%, e col fatto che dal Covid in pochi sono usciti con qualche soldo in più in tasca.

In realtà, con questi semplici consigli e trucchetti, non è assolutamente difficile! Anzi, per certi versi troverai molto facile risparmiare sulla spesa, anche oggi, a metà del 2022!

Ovviamente dovrai stare attento anche a quello che propongono i vari supermercati, e alle offerte che vogliono proporti, specie quelle "promozionali".

Se non riesci a risparmiare con questi consigli, c'è per te anche quest'altra opportunità: i bonus spesa! E con questi non dovrai risparmiare sulla spesa, perché avrai soldi in più per il 2022!

Come risparmiare sulla spesa nel 2022: scopri quanto spendi alla settimana!

Prima di iniziare a risparmiare sulla spesa, bisogna capire quanto tu stia spendendo in questo 2022. Il calcolo della spesa è arbitrario e votato alla convenienza personale.

Ci sono alcuni che pianificano un budget giornaliero perché lo trovano più comodo per la propria situazione familiare/lavorativa, così come ci sono altri che lo pianificano con cadenza settimanale, se non mensile.

Non c'è una regola ufficiale, per questo consigliamo di non fare questa pianificazione senza aver dato prima un controllo accurato alle proprie finanze.

Secondo la regola dell'accademica e senatrice statunitense Elisabetta Warren, le spese alimentari rientrano nella categoria delle "spese essenziali", le quali coprono idealmente il 50% del proprio reddito mensile.

Dovrai quindi calcolare il 50% delle tue entrate e detrarre spese quali canone d'affitto, bollette e costi fissi mensili. Da questa detrazione avrai il tuo budget mensile per la spesa alimentare.

E' una regola generica. Se alla fine dei conti il budget è irrealistico, puoi sempre aumentare la copertura, ma dovrai in quel caso ridurre le rispettive percentuali del 30% (spese secondarie) e 20% (risparmi e investimenti).

E soprattutto consigliamo di evitare di fare la spesa quando si ha fame, perché la fame purtroppo spinge le persone a comprare più di quanto sia loro necessario.

Come risparmiare sulla spesa nel 2022 in modo economico: occhio al budget! Pianificalo in tempo

La prima cosa fare su come risparmiare sulla spesa nel 2022 è quello di tenere d'occhio al budget.

Un'ovvietà? Non sempre. I supermercati giocano molto a livello di marketing sul fatto di disinibire il consumatore, e di fargli acquistare quanto più possibile.

Controllare il budget diventa quindi un must, specie in tempi come questi, col costo della vita sempre più alto, e con le spese alimentari sempre più ingestibili.

Di contro ci sono supermercati che ti vengono incontro sul controllo della spesa. Molte marche mettono a disposizione degli appositi lettori portatili (self-scanning) per avere già davanti, ad ogni vidimazione, non solo il prezzo, ma anche la spesa complessiva prevista.

Controllando in maniera accurata prodotti e prezzi, potrai concentrarti al meglio sui prodotti essenziali, lsciando perdere quelli più "invitanti" ma che potrebbero incidere sul tuo risparmio.

Infatti altri elementi che possono distrarti dal tuo obiettivo su come rispamirare sulla spesa possono essere non solo le offerte promozionali dei supermercati (il più delle volte limitati ai soli clienti "soci"), ma anche all'uso della carta di credito, debito o prepagata che sia.

Paradossalmente, questo tipo di pagamento incentiva all'acquisto facile e dispersivo.

Come risparmiare sulla spesa nel 2022: usare i contanti conviene! Ecco perché

Per quanto sia assurdo, l'uso della carta di credito non aiuta a risparmiare sulla spesa nel 2022, nonostante tutta la pubblicità istituzionale che gli ultimi Governi hanno fatto per educare al pagamento tracciabile.

E' più che altro una questione di "psicologia". Sei incentivato ad acquistare di più utilizzando un dispositivo che contiene tutti i tuoi soldi, e che ti dà l'illusione di una spesa "infinita".

Pertanto, invece di risparmiare sulla spesa, ti ritroverai alla fine con qualche euro in più. E alla fine del mese, andando a vedere l'estratto conto, ti ritroverai davanti ad una perdita importante.

Avendo invece in dotazione dei soldi contanti, ti senti più "limitato", e quindi spendi in maniera più saggia e controllata. Al peggio ti ritroverai nella situazione in cui non potrai comprare quel determinato oggetto perché non hai contanti a sufficienza.

E' un deterrente che molte volte funziona, se si usano i contanti. Con la carta invece non hai alcun "limite", e accetti l'acquisto in più, rischiando di rimetterci a fine mese.

Va detto che come soluzione potrebbe andare in conflitto con le varie offerte cashback che abbiamo approfondito negli ultimi mesi, in particolare il Cashback 2022 dello Stato, rientrodotto da quest'anno per alcuni piccoli acquisti.

Se vuoi ottenere un piccolo rimborso, anche solo del 10% sulle spese superiori ad una certa franchigia, puoi optare per l'utilizzo della carta di credito collegata al servizio Cashback. Se invece vuoi limitare quanto più possibile i consumi, la tecnica del contante può rivelarsi molto utile, anche per chi vuole spendere solo 20 euro a settimana.

Come risparmiare sulla spesa nel 2022: 20 euro a settimana! Ecco un trucco perfetto per te!

Come risparmiare sulla spesa nel 2022 con soli 20 euro a settimana? Sembra impossibile, e invece, come già ha raccontanto Federica Antignano, è più facile di quanto sembri.

Il segreto per mantenere una spesa intorno ai 20 euro è quella di limitare il consumo dei propri soldi, utilizzando invece coupon o supersconti in stile 3x2 o 2x1, in cui praticamente ottieni più prodotti con lo stesso prezzo.

I coupon di solito vengono elargiti dalle stesse catene di supermarket, proprio per incentivare all'acquisto dei propri prodotti, anche quelli del marchio stesso. Purtroppo in Italia la raccolta dei coupon in giornali o riviste è molto limitata, rispetto invece alla controparte statunitense.

In Italia è molto più diffusa la tecnica del marketing cartaceo, come i semplici volantini porta-a-porta distribuiti dai mercati e supermarket vicini.

E' invece ancora a diffusone limitata il sistema dell'acquisto "ecologico", ovvero di affidarsi ad app che permettano di rintracciare, entro un raggio d'azione predefinito, offerte o "magic box" che permettano di avere praticamente una spesa con un valore dimezzato, o anche del 70% in meno.

Bisogna però stare attenti a queste offerte, perché il rischio maggiore è di ritrovarsi con dei prodotti vicini alla scadenza. E consumare di fretta un prodotto per questo non è il massimo della comodità.

In alternativa a questi consigli puoi sempre optare per la richiesta di alcuni bonus alimentari, o bonus spesa 2022.

Come risparmiare sulla spesa nel 2022: richiedi il bonus spesa! Fino a 600 euro per la tua famiglia!

Se tutti questi metodi su come risparmiare sulla spesa non hanno funzionato, non rimane che aumentare il budget a tua disposizione per le derrate alimentari.

Anche quest'anno diversi Comuni hanno autorizzato l'apertura di bandi per potersi aggiudicare dei bonus spesa 2022, ovvero dei voucher che ti permettano di risparmiare sulla spesa alimentare senza tirare fuori alcun soldo.

Di solito questi bandi prevedono come requisiti principali documenti come la DSU e l'ISEE in corso di validità, ma in certi casi il Comune:

potrebbe limitarsi alla sola DSU;

potrebbe richiedere la lista dei beneficiari grazie all'Ufficio Servizi Sociali.

Altrimenti, se viene richiesto l'ISEE, dovrai attenerti in genere a cifre come 10.000-15.000 euro, che è grossomodo l'ISEE della maggioranza dei richiedenti.

Se vuoi avere ulteriori informazioni in merito a questi documenti e a quali bandi comunali risultino ad oggi disponibili, ti consigliamo l'approfondimento a cura di Achiropita Cicala.