INPS ha aggiornato il calendario dei pagamenti di luglio 2022 inserendo moltissime nuove date per le erogazioni dei vari bonus governativi, oltre che per il pagamento dell’assegno unico per i figli.

Dopo aver archiviato il pagamento delle pensioni, arriva il momento di erogare l’assegno per i figli (a partire dal 5 luglio 2022), ma anche il bonus bebè per tutti coloro che ne hanno diritto nel 2022, il bonus terzo figlio, il bonus figli disabili, e la ricarica mensile della social card.

Ecco tutte le date dei pagamenti INPS di luglio 2022: quando arrivano l’assegno unico e tutti i vari bonus 2022 confermati dal governo? Scopriamolo subito.

INPS, tutte le date dei pagamenti di luglio 2022: come scoprirle

Non tutti anno che esiste un metodo semplice e veloce che permette di conoscere in anticipo tutte le date dei pagamenti INPS di ogni mese: come fare?

Sul sito web dell’istituto, accedendo con le proprie credenziali SPID, CIE, CNS al proprio fascicolo previdenziale è possibile verificare quali sono le giornate di lavorazione e di pagamento di tutti i bonus, delle pensioni e dell’assegno unico.

Anche dall’applicazione MyInps è possibile verificare il calendario aggiornato con le prestazioni spettanti a ciascun cittadino.

Vediamo ora nel dettaglio quali sono le date da segnare sul calendario per quanto riguarda i pagamenti INPS di luglio 2022.

INPS, pagamenti luglio 2022: quando arriva l’assegno unico

Uno dei pagamenti INPS più attesi dalle famiglie è quello dell’assegno unico per i figli, la nuova agevolazione introdotta dal Governo a partire dal 1° gennaio 2022 per i genitori con figli a carico da zero a ventuno anni. Quando arriva l’assegno unico a luglio 2022?

Le erogazioni del bonus figli avverranno con date differenti in base alla data di presentazione della domanda: come sempre, INPS carica le date di lavorazione sul fascicolo previdenziale.

I pagamenti dell’assegno unico relativi al mese di giugno 2022 su domanda, ovvero per i nuclei familiari che non percepiscono il reddito di cittadinanza, partiranno da venerdì 8 luglio 2022 e si protrarranno anche nella settimana successiva. Alcune famiglie potrebbero ricevere il pagamento lunedì 11 luglio 2022 attorno alle ore 18, oppure martedì 12 o mercoledì 13 luglio 2022.

Per quanto riguarda gli arretrati, invece, l’erogazione è un po’ più difficoltosa: meglio verificare le date sul proprio fascicolo. Ricordiamo che non è più possibile ottenere le mensilità arretrate: la scadenza era fissata al 30 giugno scorso.

È in arrivo dal 14 al 30 luglio 2022, invece, la mensilità di assegno unico riferita al mese di luglio 2022 per tutte le famiglie che hanno presentato la domanda entro i termini fissati dall’INPS.

INPS, pagamenti luglio 2022: bonus figli disabili

Nel mese di luglio INPS ha in programma il pagamento del bonus figli disabili 2022, una misura scaduta ormai il 31 marzo scorso e per la quale siamo ancora in attesa di erogazione.

Quando arriva il contributo fino a un massimo di 500 euro per le famiglie con ragazzi disabili a carico?

Molte famiglie sono già a conoscenza della data di pagamento del bonus figli disabili per nuclei monogenitoriali (la data fissata da INPS è il 7 o 8 luglio 2022), mentre altre sono ancora in attesa di conoscere le ultime novità dall’INPS. Generalmente la liquidazione avviene nell’arco temporale massimo di 15 giorni.

Non c’è una data unica, ma tante giornate diverse per l’erogazione di un contributo di cui si attendono ancora gli arretrati dallo scorso anno. Pazienza, tanta pazienza: meglio tenere sotto controllo il proprio fascicolo previdenziale INPS.

INPS, pagamenti luglio 2022: bonus bebè

Tutte le famiglie che hanno richiesto il bonus bebè entro il 28 febbraio 2022 hanno diritto a ricevere tutti i pagamenti INPS dei 12 mesi successivi, ma esclusivamente per le nascite, adozioni o affidamenti avvenuti entro il 31 dicembre 2021. Quando arriva l’assegno di natalità a luglio 2022?

La data di pagamento INPS del bonus bebè varia in funzione della data di presentazione della domanda da parte della famiglia, ma generalmente l’accredito avviene nella seconda metà del mese.

Le famiglie otterranno il bonus bebè tra il 10 e il 18 luglio 2022: per verificare la data di pagamento precisa consigliamo di consultare il sito web dell’INPS nella propria area personale.

INPS, pagamenti luglio 2022: bonus terzo figlio

Anche il bonus terzo figlio – ovvero il beneficio che spetta alle famiglie numerose con tre o più figli a carico – è in pagamento dall’INPS nei primi giorni di luglio 2022.

Qualcuno potrebbe ricevere i soldi già dal 5 luglio oppure dall’8 luglio 2022, mentre altre famiglie otterranno i pagamenti sollo a partire dal 12 luglio 2022. Come sempre, meglio controllare il proprio fascicolo previdenziale.

INPS, pagamenti luglio 2022: carta acquisti

Infine, a luglio 2022 è in programma anche una nuova ricarica della social card, o carta degli acquisti 2022: questa agevolazione consente alle famiglie di ottenere un bonus fino a 80 euro ogni due mesi, utili per pagare la spesa alimentare e per saldare le bollette.

La ricarica della carta degli acquisti è attesa per il 5 luglio 2022 e si riferisce alle mensilità di luglio e agosto 2022.

Tutti i nuovi beneficiari che inoltreranno la richiesta per la prima volta, invece, dovranno attendere l’apposita comunicazione prima di poter ritirare la social card presso l’ufficio postale più vicino. La prima ricarica sarà inserita in automatico sulla carta.