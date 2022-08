È in arrivo un nuovo bonus 4.000 euro senza ISEE per tutti i cittadini che hanno intenzione di acquistare una moto o uno scooter: il Governo ha rifinanziato l'Ecobonus per i veicoli a due o tre ruote e per i quadricicli leggeri. Sconti fino al 30% o al 40% del prezzo finale: ecco come funziona il nuovo bonus 4000€ per risparmiare sull'acquisto di moto e scooter.

Un emendamento al decreto Semplificazioni ha confermato l’arrivo di nuovi fondi per l’acquisto di veicoli a due o tre ruote, compresi i quadricicli leggeri, completamente elettrici. Se desideri acquistare una moto o uno scooter, puoi sfruttare il nuovo bonus 4000€ senza ISEE per risparmiare soldi e tempo.

Sulla piattaforma Ecobonus del MISE, infatti, non sono attualmente disponibili gli incentivi per l’acquisto di moto o scooter elettrici: il semaforo è ancora rosso. Ma nelle prossime settimane verrà inserito sulla piattaforma il nuovo plafond che permetterà di riaprire le domande per l’acquisto di veicoli a due o tre ruote elettrici.

Se desideri acquistare moto o scooter, quindi, ecco come puoi risparmiare soldi grazie al nuovo bonus 4000€ senza ISEE. Vediamo a chi spetta, come funziona e come ottenerlo.

Desideri una moto o scooter? Ecco il nuovo bonus 4000€ senza ISEE

Nuovo Ecobonus per i veicoli a due ruote: nelle prossime settimane è atteso un nuovo finanziamento dei fondi per gli incentivi auto e moto 2022. Se hai intenzione di acquistare una moto o uno scooter, quindi, puoi risparmiare sfruttando il bonus 4.000 euro senza ISEE ancora a disposizione. Come fare?

È stato il decreto Semplificazioni a togliere 20 milioni di euro di incentivi auto 2022 per rifinanziare l’Ecobonus moto e scooter, in modo da garantire un risparmio del 40% sull’acquisto di un nuovo veicolo a due ruote a zero emissioni.

Infatti, per le auto elettriche è già stato presentato il bonus retrofit, che permette di ottenere 3.500 euro alle famiglie con ISEE sotto 20.000 euro. Per scoprire il funzionamento invitiamo i lettori a consultare i nostri approfondimenti.

Ma torniamo al nuovo bonus 4000€ senza ISEE per le moto o gli scooter a zero emissioni: chi può averlo e quanto si risparmia? Scopriamolo subito nei prossimi paragrafi.

Desideri una moto o scooter? Come risparmiare con il nuovo bonus 4000€ senza ISEE

L’obiettivo del Governo è quello di incentivare gli italiani all’acquisto di veicoli elettrici o a basse emissioni: in questo senso vanno anche i nuovi incentivi auto 2022. Proprio da questi fondi deriva il nuovo finanziamento da 20 milioni di euro che andrà a beneficio dei cittadini che intendono acquistare moto o scooter elettrici.

Per ogni veicolo di categoria L acquistato, compresi i veicoli che vanno dalle categorie Le1 a Le7 (dunque anche a tre ruote o quadricicli leggeri, e i veicoli adibiti al trasporto di merci fino a 50cc), si può risparmiare fino al 40% grazie ai nuovi incentivi. Non si tratta solo di moto o scooter, ma anche di moto più grandi senza limiti di cilindrata.

Per l’acquisto di veicoli elettrici al 100%, infatti, il bonus moto e scooter può arrivare fino a 4000€ con la rottamazione di un mezzo precedente (da Euro 0 a Euro 3).

Moto o scooter, nuovo bonus 4000€ senza ISEE: come funziona

Nel dettaglio, esistono due possibilità per risparmiare soldi acquistando una moto o uno scooter con il nuovo bonus 4000€ senza ISEE: vediamole insieme.

Per tutti coloro che scelgono di acquistare moto o scooter interamente elettrici previa rottamazione di un mezzo precedente di categorie Euro 0, 1, 2, 3 intestato da ameno 12 mesi all’acquirente o a un suo familiare diretto; lo sconto sul prezzo finale arriva fino al 40%, ovvero nel limite di 4000€.

Nel caso in cui all’acquisto di una moto o uno scooter elettrico al 100% non sia corrisposta anche la rottamazione di un mezzo precedente, lo sconto sul prezzo finale scende al 30%, nel limite massimo di 3000€.

Moto o scooter, come richiedere il nuovo bonus 4000€ senza ISEE

In attesa dell’aggiornamento della piattaforma Ecobonus con i nuovi 20 milioni di euro, i cittadini possono cominciare a scegliere il mezzo da acquistare. Come fare?

Recandosi direttamente nelle concessionarie di fiducia si possono scegliere moto o scooter, veicoli a due o tre ruote, quadricicli leggeri, e tutti i mezzi che rientrano nella categoria L sopra riportata. Una volta eseguita la scelta, sarà il concessionario a effettuare la richiesta degli incentivi.

Con la rottamazione il bonus è pari a 4000€, senza la rottamazione scende a 3000€. La cosa importante è che tutti i cittadini possono ottenere gli sconti sull’acquisto di auto o moto a prescindere dal reddito o patrimonio dichiarato. Non serve l’ISEE per richiedere lo sconto sull’acquisto.

Non è stata fissata nemmeno una scadenza per richiedere il nuovo bonus 4000€ senza ISEE, considerando che l’ultimo finanziamento è andato esaurito in pochissime settimane.

Moto o scooter, aumentano le vendite e il risparmio

È importante ricordare che tutti coloro che acquisteranno una moto o uno scooter elettrico al 100% potranno godere non solo di uno sconto del 30% o del 40% grazie al nuovo bonus fino a 4000€ senza ISEE, ma anche di agevolazioni sul pagamento del bollo auto e non solo.

Infatti, la tassa sul possesso dei veicoli non è prevista per i primi cinque anni dall’acquisto di un veicolo elettrico: l’esenzione è valida sia per le auto sia per le moto o gli scooter. Un altro vantaggio economico p dato dagli sconti sulla Rc auto disponibili per i veicoli elettrici, anche a due o tre ruote.

Infine, grazie ai nuovi incentivi moto e scooter – in controtendenza rispetto al mercato delle auro – le vendite dell’elettrico sono in aumento: si parla di un incremento del 32,4% nel 2021 rispetto al 2020. Il comparto è in crescita anche nei primi mesi del 2022 grazie alla sensibilizzazione sulle emissioni di CO2 nell’aria.