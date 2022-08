È difficile da credere ma il futuro di Cristiano Ronaldo è ancora da decidere, continua a non trovare una squadra. Lo Sporting Lisbona rimane un'ipotesi romantica ma l'allenatore non lo vuole e minaccia le dimissioni.

Come si fa a passare dall'essere un'icona del calcio mondiale, un punto di riferimento per milioni di aspiranti giocatori nonché uno dei calciatori universalmente considerati tra i più forti di sempre a non riuscire a trovare una squadra? La risposta bisognerebbe chiederla a Cristiano Ronaldo, in rotta con il Manchester United, proposto a mezza Europa e con il futuro in bilico. Ora tra le ipotesi c'è lo Sporting Lisbona ma l'allenatore è contrario alla trattativa.

Cristiano Ronaldo, futuro lontano dallo Sporting Lisbona

Sarebbe una situazione veramente romantica quella di vedere Cristiano Ronaldo terminare la sua carriera laddove l'ha iniziata, in Portogallo allo Sporting Lisbona.

Sarebbe altrettanto romantico vederlo calcare i campi d'inizio carriera e al contempo vederlo segnare ancora una volta in Champions League.

Sarebbe, appunto, il condizionale è d'obbligo perché il futuro di Cristiano Ronaldo non è mai stato più lontano dall'essere romantico.

La sua voglia di continuare a giocare in Champions League ha portato Mendes a proporlo a mezza Europa, e le porte in faccia sono state tante, troppe forse.

La rottura con il Manchester United è ormai cosa nota, un tormentone estivo che riecheggia nei notiziari sportivi già dalla fine della scorsa stagione.

Al portoghese non rimane molto tempo e lo Sporting Lisbona si è dimostrato interessato al suo ingaggio ma ci sono due problemi.

La minaccia delle dimissioni

Nel futuro di Cristiano Ronaldo potrebbe esserci lo Sporting Lisbona, sì questo è vero, ma bisogna capire che cosa e chi è disposta a sacrificare la società.

Un uomo in particolare è fermamente contrario all'ingaggio del campione portoghese: Ruben Amorim.

Per coloro che non lo sapessero, Amorim è l'allenatore dello Sporting Lisbona dal 2020 ed è alla sua guida con grande controllo e sicurezza.

Il tecnico dei biancoverdi non ha solamente espresso le sue perplessità in merito all'ingaggio di Cristiano Ronaldo ma si è spinto ben oltre.

Secondo quanto riferito da Sky Sport UK e da il Times, Amorim ritiene che l'approdo del portoghese a Lisbona danneggerebbe gravemente l'equilibrio dello spogliatoio.

Non si sarebbe però solamente limitato a esprimere la propria opinione, avrebbe anche minacciato le proprie dimissioni nel caso in cui la trattativa andasse a buon fine.

Clima rovente e futuro di Cristiano Ronaldo nuovamente in bilico, che cosa sceglierà la società biancoverde?

Il problema dell'ingaggio

Come se non bastasse, il futuro di Cristiano Ronaldo potrebbe essere lontano dallo Sporting Lisbona per via di un altro problema ben noto: le cifre del suo ingaggio.

Lo stipendio del portoghese è ben oltre il tetto massimo che può raggiungere il club biancoverde, e l'attaccante non sembra essere disposto a fare eccezioni.

Il problema dell'ingaggio rimane un paletto che continua a dargli molti problemi ma Ronaldo non è disposto a scendere a compromessi.

Dunque, ricapitolando, il campione portoghese vuole lasciare il Manchester United per via della frattura con il club, con lo spogliatoio e con l'allenatore, vuole farlo solo per una squadra che disputa la Champions League e mantenere anche lo stesso stipendio.

Richieste difficili da accontentare considerata l'età e le prospettive future, Mendes continua a provarci ma sembra che, ancora una volta, dovrà farlo con un nuovo club.

Cristiano Ronaldo al Napoli, trattativa in corso

Tra le tante squadre accostate al futuro di Cristiano Ronaldo quella che sembra più vicina è il Napoli.

Un fatto che a pensarci ha dell'incredibile e una prospettiva che difficilmente si poteva pensare a inizio calciomercato.

Il giocatore e il club partenopeo sono stati accostati anche in passato ma la trattativa sembrava essersi arenata ancor prima di iniziare, una voce di mercato destinata a rimanere fine a se stessa.

Nelle ultime ore, però, ci sono stati degli sviluppi importanti che hanno avvicinato molto le parti in causa.

A muoversi in questa direzione non c'è stato solo Mendes ma anche il Manchester United che è molto interessato a un attaccante del Napoli.

La trattativa dunque potrebbe infiammarsi da un momento all'altro e questa sembra essere, per il momento, la soluzione più plausibile per portare Ronaldo via dall'Inghilterra.

Osimhen al Manchester United

Se il futuro di Cristiano Ronaldo potrebbe essere a Napoli lo si deve solamente a un fattore, l'interesse del Manchester United per Osimhen.

Il giocatore non solo piace al tecnico dei Red Devils, ma viene anche considerato uno dei prospetti più interessanti in chiave futura, nonché l'uomo giusto per far fare il salto di qualità all'attacco della squadra.

Il Napoli ha pretese piuttosto alte, ed è comprensibile sia per via del valore del giocatore che per il pochissimo tempo che ci sarebbe per rimpiazzarlo.

Il Manchester United quindi avrebbe pensato a una soluzione, 100 milioni di euro nelle casse della società partenopea più Cristiano Ronaldo.

Un'offerta messa al vaglio da De Laurentis e che potrebbe spostare decisamente gli equilibri del club e dell'intera Serie A.

Le prossime ore saranno cruciali, il portoghese accetterebbe la destinazione così come lo farebbe Osimhen, vedremo se ci sarà la fumata bianca.