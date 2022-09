Nuova settimana e nuova giornata di Champions League, con il Napoli pronto a scendere in campo per la sfida contro i Glasgow Rangers, con un giorno di ritardo. Ecco dove vederla in tv e le probabili formazioni.

Dopo un inizio scoppiettante, la Champions League fa di nuovo capolino e si appresta al secondo giorno della seconda giornata. Dopo le partite di ieri, ecco che il Napoli con un day di ritardo va in campo contro i Glasgow Rangers in una sfida tutta da vivere. Ecco dove vederla in tv e le probabili formazioni.

Glasgow Rangers-Napoli: dove vederla in tv

Ieri si sarebbe dovuto giocare Glasgow Rangers-Napoli, ma a causa della morte della regina Elisabetta, in Scozia hanno preferito ritardare di un giorno la partita. Fatto sta che per vederla in tv non ci sono stravolgimenti, anzi valgono gli stessi meccanismi, come se si svolgesse il martedì.

Il match sarà visibile in chiaro su Canale 5 di Mediaset e sarà gratis pure in streaming su Mediaset Infinity+. Inoltre, per chi volesse seguirla con l'abbonamento, deve avere quello di Sky, quindi andare sul canale Sky Sport Uno oppure su Sky Sport 252. Anche qui c'è lo streaming della sfida che si può vedere su Now. Ovviamente l'orario di inizio è alle 21:00.

Napoli, le probabili formazioni

Il Napoli non dovrebbe cambiare il suo 4-2-3-1 che può trasformarsi anche in 4-3-3 a seconda della sfida. Certo, in attacco mancherà ancora per molto Osimhen, fermatosi nella partita precedente di Champions contro il Liverpool, ma lì davanti le alternative non mancano.

A seconda del modo di giocare, comunque, gli interpreti non cambiano e Spalletti dovrebbe tornare alla formazione tipo con: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. Dunque Simeone preferito a Raspadori e Politano all'assente Lozano, così come Olivera a Mario Rui.

Glasgow Rangers, probabili formazioni

Il Glasgow Rangers allenato da Giovanni Van Bronckhorst, ex conoscenza del calcio internazionale tra le altre di Arsenal e Barcellona, oltre che militante nella stessa squadra scozzese, è meno forte del Napoli ma certamente in casa vorrà ben figurare dopo il 4-0 subito ad Amsterdam dall'Ajax una settimana fa.

Il modulo dovrebbe essere sempre lo stesso, ovvero 4-2-3-1, che pure nel caso dell'allenatore olandese può trasformarsi in 4-3-3 a specchio. I giocatori in campo dovrebbero essere: McGregor; King, Sands, Goldson, Barisic; Lundstram, Davis; Arfield, Kamara, Kent; Colak.

Il momento Napoli

Il Napoli sta passando un ottimo momento sia in campionato che in Champions League. Archiviati, infatti, i punti persi contro il Lecce al Maradona due settimane fa, la squadra di Spalletti ha vinto contro la Lazio all'Olimpico, poi ha massacrato il Liverpool 4-1 nella prima giornata europea, e poi ha battuto in extremis un buono Spezia.

La sensazione, nell'ultimo match contro i liguri, è che la banda del tecnico toscano di Certaldo fosse un po' stanca dalla partita contro gli inglesi di Klopp, nonostante il turnover a cui proprio Spalletti a sottoposto la sua squadra. Contro i Glasgow Rangers servirà trovare la stessa verve avuta e usata per battere il Liverpool, per evitare di accorciare la classifica del girone, anzi per allungarla a proprio favore.

Il momento Glasgow Rangers

I Glasgow Rangers nelle ultime due partite hanno subito ben 8 gol, senza segnarne neanche uno, quindi il loro momento è tutt'altro che favorevole e per questo il Napoli deve azzannare la preda che appare in difficoltà. Certo, però, le sfide precedenti non erano semplici.

Prima c'è stato il super derby contro il Celtic, con ben 3 gol subiti nel primo tempo, e un altro a fine partita a suggellare la superiorità da parte dei rivali di sempre. Poi, come suddetto, altri 4 gol presi contro l'Ajax ad Amsterdam nella prima giornata del girone A di Champions League.

Anche in quel caso, gli scozzessi hanno imbarcato acqua da tutte le parti, con le prime 3 segnature subite tutte nei primi 45 minuti di gioco, addirittura 2 di esse, al 32esimo e al 33esimo minuto. Adesso, però, i Rangers giocheranno la loro prima partita di Champions in casa, e certamente vorranno fare bene e vincere. Sta al Napoli, meno riposato rispetto agli avversari, mettere subito in chiaro le cose.

