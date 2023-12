Serie A 2023/2024, Napoli Inter: dove vederla in TV e probabili formazioni

Il Napoli ospita l'Inter nel big match valevole per la 14^ giornata di Serie A. Sarà una partita importante, ecco dove vederla in TV e le probabili formazioni.

Napoli e Inter si affrontano nella 14^ giornata di Serie A in una partita tanto affascinante quanto importante. Ecco dove vederla in TV, le formazioni e molto altro ancora.

Napoli-Inter, 14^ giornata di Serie A

Il Napoli di Walter Mazzarri, dopo aver perso in Champions League contro il Real Madrid, torna a pensare al campionato. La partenza di stagione dei partenopei la conoscono tutti, un inizio in sordina che è costato caro a Rudi Garcia e che ha portato al ritorno del tecnico italiano.

Quarto posto in classifica e otto punti di distanza dalla vetta, occupata proprio dall'Inter. La squadra di Simone Inzaghi ha invece impattato nel modo opposto, in campionato naviga a vele spiegate, insidiata per ora solo dalla Juventus, e in Champions League ha già conquistato il pass per gli ottavi di finale.

Pochi giorni fa i nerazzurri hanno rimontato le tre reti dell'ex Joao Mario conquistando un pareggio contro il Benfica, il secondo consecutivo dopo quello contro la Juventus in Serie A, e ora vogliono tornare alla vittoria.

Napoli-Inter sarà fondamentale e sarà sicuramente il big match della 14^ giornata. Ecco dove vederla in TV e in streaming.

Napoli-Inter, dove vederla in TV e in streaming

Da un lato l'Inter che vuole allungare in classifica, sperando magari in un passo falso della Juventus, dall'altro il Napoli che vuole accorciare le distanze e rimanere in zona Champions.

La sfida tra i nerazzurri e i partenopei sarà visibile, previo abbonamento, in diretta e in esclusiva su DAZN. Si potrà seguire anche in streaming scaricando l'applicazione ufficiale ed effettuando l'accesso. La telecronaca è stata affidata alle voci di Pierluigi Pardo e Massimo Ambrosini.

Quando e dove si gioca

Napoli-Inter, partita valevole per la 14^ giornata di Serie A, andrà in scena domenica 3 dicembre, alle ore 20:45, allo stadio Maradona di Napoli.

Probabili formazioni di Napoli-Inter

Walter Mazzarri vuole vincere per trovare punti e dare morale a tutto l'ambiente, e per farlo si affida al consueto 4-3-3. In porta ci sarà Meret, davanti a lui partiranno Di Lorenzo e Juan Jesus ai lati e Rrahmani e Natan al centro della difesa.

In mezzo al campo nessun cambiamento rispetto al solito, Anguissa e Zielinski affiancheranno Lobotka. In avanti, confermati Politano e Kvaratskhelia vicino al ritrovato Osimhen.

Pochi dubbi anche per Simone Inzaghi che schiererà la sua squadra con il 3-5-2. Davanti a Sommer la difesa a tre sarà composta da de Vrij, Acerbi e Bastoni. Sulle corsie Darmian si candida per una maglia da titolare a destra, mentre Dimarco confermatissimo a sinistra.

In mezzo al campo Barella e Mkhitaryan affiancheranno Calhanoglu. In avanti nessuna novità, Thuram e Lautaro Martinez partiranno dal primo minuto.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Juan Jesus; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Mazzarri.

INTER (3-5-2): Sommer; de Vrij, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. Allenatore: S. Inzaghi.

Leggi anche: Serie A 2023/2024, 14^ giornata: dove vederla in TV e probabili formazioni

Il pronostico

Sia Napoli che Inter sono fortemente motivate a vincere, ognuno per motivi diversi. Walter Mazzarri ha recuperato ormai del tutto Osimhen, e d'ora in poi avrà un'arma in più per risalire la china.

Contro i nerazzurri non sarà di certo semplice ma i partenopei, non si deve dimenticarlo, sono i campioni in carica. La squadra di Simone Inzaghi invece, in questa stagione, continua a essere una corazzata e sta dimostrando di meritare la vetta.

Una sconfitta però, con contemporanea vittoria della Juventus, le farebbe perdere la prima posizione in classifica. Le motivazioni non mancheranno di certo e nemmeno lo spettacolo. Secondo le maggiori agenzie di scommesse, l'Inter parte leggermente favorita.

Leggi anche: Il patrimonio di Walter Mazzarri e il suo stipendio come nuovo allenatore del Napoli