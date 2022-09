Ultimo appuntamento della fase a gironi di Nations League, questa sera l'Italia affronterà l'Ungheria per il primo posto in una sfida molto complicata. Ecco dove vederla in TV, le probabili formazioni e altro ancora.

Questa sera alle ore 20.45 andrà in scena l'ultimo atto della fase a gironi di Nations League. L'Italia è ancora in corsa per il primo posto che significherebbe Final Four ma per accedervi deve necessariamente vincere contro l'Ungheria. Una sfida difficile e imperdibile fondamentale per risollevare definitivamente il morale degli Azzurri, ecco dove vederla in TV e molto altro ancora.

Quale risultato serve all'Italia per raggiungere le Final Four

Sventato il pericolo retrocessione grazie alla vittoria contro l'Inghilterra, già automaticamente retrocessa in Lega B, ora l'Italia punta alle Final Four e per farlo deve raggiungere la vetta della classifica.

L'obiettivo numero uno questa sera sarà quello di vincere contro l'Ungheria di Marco Rossi, una squadra ostica che è già riuscita a racimolare 10 punti mettendosi sotto Italia, Germania e Inghilterra.

Partita come l'outsider del girone la nazionale magiara si è dimostrata una squadra compatta, solida e di qualità, un pareggio la manderebbe direttamente alle semifinali della competizione e non ha alcuna intenzione di perdere.

Gli Azzurri di Roberto Mancini sono secondi in classifica a quota 8 punti, l'unico risultato utile per il primo posto è la vittoria, un pareggio manterrebbe invariata la classifica in vetta.

Ricapitolando, se vince l'Italia si qualifica alle Final Four, se pareggia o perde l'Ungheria passa il turno.

Ungheria-Italia di Nations League, dove vederla in TV e in streaming

Il sesto turno del Gruppo 3 di Nations League vedrà la sfida al vertice tra Ungheria e Italia, e si giocherà questa sera alle ore 20.45 alla Puskas Arena di Budapest.

Una trasferta complicata in cui gli Azzurri cercheranno di risollevarsi definitivamente dopo il buio post Europeo.

Ungheria-Italia è un'occasione importante perché un eventuale passaggio del turno consentirebbe alla squadra di Roberto Mancini di continuare a fare esperienza internazionale e, da quanto si è visto negli ultimi mesi, ne avrebbe bisogno.

Sarà possibile vederla in TV su Rai 1 mentre in streaming su RaiPlay, come di consueto gli Azzurri sono visibili in chiaro sulle reti Rai.

Probabili formazioni

Dopo aver capito l'importanza e dove vederla scopriamo le probabili formazioni di Ungheria-Italia di Nations League.

Mancini sembra orientato verso il 3-5-2, la doppia punta piace al Commissario Tecnico italiano che sembra intenzionato a riproporla e di fare di necessità virtù.

All'Italia infatti continueranno a mancare Chiesa, Berardi, Pellegrini e Politano, le due punte possono aiutare a sopperire alla loro assenza.

In casa Ungheria non ci sono assenze pesanti

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Toloi, Bonucci, Bastoni; Di Lorenzo, Barella, Jorginho, Pobega, Dimarco; Scamacca, Raspadori. All.: Roberto Mancini.

UNGHERIA (3-4-2-1): Gulacsi; Lang, Orban, Attila Szalai; Fiola, Schafer, Nagy, Kerkez; Gazdag, Szoblozlai; Adam Szalai. All.: Marco Rossi.

I ballottaggi e i dubbi di formazione

Per quanto riguarda la formazione dell'Italia, preso atto che Mancini partirà con il 3-5-2, rimangono ancora alcuni dubbi di formazione.

Due in particolare, uno in attacco e uno sugli esterni, posizioni in cui nella giornata di oggi il Commissario Tecnico prenderà una decisione definitiva.

Scamacca è a rischio, Gnonto infatti scalpita e vorrebbe avere l'occasione di mettersi nuovamente in mostra.

Occasione che Mancini potrebbe dargli e non è detto che non possa partire nell'undici titolare.

Sugli esterni Dimarco è favorito su Emerson Palmieri ma, anche in questo caso, il dubbio rimane.

Ciro Immobile non farà parte della spedizione ungherese a causa di un risentimento muscolare, per lui ci sarà solo il riposo e il recupero per farsi trovare pronto in campionato.

Come arriva l'Italia alla sfida

L'Italia di Roberto Mancini si presenta alla sfida di questa sera con molte assenze importanti, le stesse che però aveva anche nella delicata sfida contro l'Inghilterra e che non le hanno impedito di portare a casa i tre punti.

Il periodo che stiamo vivendo come Nazionale, calcisticamente parlando, è ben noto a tutti.

L'esclusione dai Mondiali in Qatar pesa come un macigno, così come pesa la mancanza di entusiasmo che circonda tutto l'ambiente.

La vittoria contro l'Inghilterra ha contribuito a riportare un po' di serenità ma non basta, ora bisogna fare un passo decisivo in avanti.

Non c'è più la consapevolezza di essere una squadra forte, e molto lo si deve alla brutta sconfitta contro la Macedonia del Nord, passare il turno ed entrare nelle Final Four di Nations League potrebbe assolutamente aiutare in questo senso.

C'è bisogno di ritrovare fiducia verso la Nazionale e verso i giocatori che la compongono.

Soprattutto gli attaccanti sono quelli messi più in discussione a causa della mancanza di un bomber di razza riconosciuto a livello mondiale.

Raspadori, Scamacca e Gnonto devono convincere e dimostrare di poter diventare punti di riferimento della nuova generazione.

Anche per questo è importante proseguire nella competizione, per riuscire a dare maggior esperienza europea possibile ai giovani calciatori.

Appuntamento alle ore 20.45 di questa sera, sarà Ungheria-Inghilterra di Nations League.

