Scoppia il caos al Grande Fratelli Vip, dopo la notizia dei 4 concorrenti che sono risultati positivi al Covid-19 e costretti ad abbandonare il programma: Patrizia Rossetti, Charlie Gnocchi, Luca Onestini e Attilio Romita. Il focolaio scoppiato nella casa, però, potrebbe coinvolgere anche altri concorrenti.

La prima ad aver accusato qualche disturbo è stata Patrizia, sottoposta immediatamente a tampone molecolare e risultata positiva. In seguito, tutti i concorrenti sono stati tamponati.

Nelle ultime ora anche Pamela Prati ha dichiarato di essere positiva al Covid-19: fa discutere il bacio con Alfonso Signorini di pochi giorni prima. Il conduttore del GF Vip è a rischio Covid?

Ecco cosa sta succedendo nella casa del Grande Fratello Vip: come è entrato il Covid-19? Alfonso Signorini è positivo? Che cosa succede adesso? Cerchiamo di fare chiarezza.

GF Vip nel caos: 4 concorrenti positivi al Covid-19

Dopo due anni di pandemia, il Covid-19 è entrato nella casa del Grande Fratello Vip: sono 4 i concorrenti attualmente positivi, ma il focolaio potrebbe presto espandersi.

La prima ad aver accusato sintomi riconducibili al Covid è stata Patrizia Rossetti, che è stata immediatamente sottoposta a tampone molecolare. Una volta risultata positiva è stata isolata, ma nel frattempo l’infezione aveva già raggiunto altri concorrenti della casa.

Sono risultati positivi, quindi, anche Charlie Gnocchi, Luca Onestini e Attilio Romita: tutti sono stati isolati dalla casa e il televoto della giornata di lunedì è stato sospeso. La produzione, comunque, ha diffuso una nota spiegando che

Sono tutti in buone condizioni, la situazione è in costante monitoraggio.

Nel frattempo, però, il focolaio potrebbe diffondersi ad altri concorrenti, che già accusano qualche sintomo. Nelle ultime ore, per esempio, Antonino Spinalbese e Giaele De Donà hanno lamentato qualche disturbo, ma essendo ancora nella casa dovrebbero essere risultati negativi al tampone.

GF Vip, Pamela Prati positiva: fa discutere il bacio con Alfonso Signorini

A pochi giorni dalla sua eliminazione, anche Pamela Prati ha dichiarato di essere risultata positiva al Covid-19: scoppia, quindi, il caso dei baci delle ultime settimane.

Nella giornata di giovedì, dopo l’uscita dalla casa del GF Vip, Pamela Prati era arrivata in studio e aveva baciato molti dei presenti, dalle opinioniste Sonia e Orietta a Marco Bellavia, fino al conduttore del programma Alfonso Signorini. Dopo la scoperta della positività, anche il conduttore è a rischio contagio.

Non solo: all’interno della casa sono sempre più i concorrenti che lamentano qualche sintono: dopo Spinalbese, Alberto De Pisis sembra aver perso l’olfatto, mentre Sarah Altobello e Giaele De Donà devono fare i conti con la febbre.

Il focolaio potrebbe svelare nuovi casi positivi anche nelle prossime ore, compreso il conduttore Alfonso Signorini, sulle cui condizioni non sono ancora arrivate notizie ufficiali. Con la puntata del Gf Vip 7 di lunedì sera si potrebbero scoprire nuovi sviluppi.

GF Vip, il Covid è entrato nella casa: come è successo?

La domanda che molti utenti si sono posti dopo aver appreso del focolaio nella casa del Grande fratello Vip, riguarda le modalità con cui l’infezione possa essere entrata nel programma. La risposta è presto detta.

Considerando che all’interno della casa entrano ogni giorno addetti alle pulizie, parenti in visita ai concorrenti, e nuovi protagonisti del reality, è molto probabile che qualcuno di essi possa aver eluso i controlli.

Occorre anche ricordare che il Covid ha alcuni giorni di incubazione: ciò significa che i concorrenti, pur essendo risultati negativi al tampone iniziale, potrebbero aver incubato l’infezione, ma quest’ultima si è manifestata solo dopo alcuni giorni.

Allo stesso modo, anche gli oggetti della casa, i vestiti, la spesa potrebbero non essere stati disinfettati come si deve. Tutte queste cause potrebbero aver portato alla scoperta del focolaio, anche se non è noto come possa essersi intrufolato nella casa.

I social si scatenato tra ipotesi e polemiche

Il televoto che vedeva coinvolti i concorrenti Patrizia Rossetti, Charlie Gnocchi, Wilma Goich e George Ciupilan è stato annullato – scrivono in un comunicato –. Gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite sms nella sessione annullata verranno rimborsati.

E dopo il comunicato ufficiale che sospende il televoto di lunedì in attesa di conoscere gli sviluppi della situazione, i social si stanno scatenando.

Alcuni utenti hanno associato l’arrivo del Covid con l’ingresso dei nuovi concorrenti: seppur sottoposti a tampone, non avrebbero rispettato la settimana di isolamento e dunque potrebbero essere entrati già positivi. Altri, invece, continuano a non capire come sia possibile il contagio dopo due mesi di permanenza nella casa.

È importante sottolineare, comunque, che dopo due anni di pandemia, l’infezione si è modificata e necessita di controlli diversi e più approfonditi rispetto a quelli tradizionali.