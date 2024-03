Tutti i figli di Vasco Rossi: chi è nato dall'unione con Gabriella Sturani

Chi sono i figli di Vasco Rossi? La morte di Gabriella Sturani ha segnato un profondo lutto per il cantante modenese e le sue condoglianze sono state rivolte specialmente ad uno dei suoi figli, nato proprio dall'unione con la sua ex compagna. Ecco di chi stiamo parlando.

Tutti i figli di Vasco Rossi: chi è la mamma di Lorenzo Rossi Sturani

In un post sui suoi canali social, Vasco Rossi, ha annunciato con gran dispiacere il decesso di Gabriella Sturani allegando alcune foto di quando entrambi erano giovani ma soprattutto del loro amato figlio: Lorenzo Rossi Sturani. Nel messaggio, il Blasco ha scritto così al giovane Lorenzo:

Caro Lorenzo la tua Mamma sarà sempre VIVA nel cuore e nei nostri ricordi PIÙ BELLI. Ti abbraccio forte… Ti sono vicino…E ti voglio bene.

Lorenzo Rossi Sturani è il secondogenito del cantautore modenese ed è nato il 5 giugno 1986 a Bologna. I due hanno un buon rapporto e sono molto legati nonostante Vasco non lo abbia riconosciuto prima dei 14 anni.

Chi è Gabriella di Vasco Rossi

Come abbiamo già anticipato, Gabriella Sturani, deceduta ieri, 27 marzo 2024, era la ex fidanzata del Blasco. È stata una persona molto importante per il cantante modenese perché oltre ad aver messo al mondo il figlio Lorenzo, a cui Vasco è molto legato, è stata la musa ispiratrice di una delle sue canzoni più popolari.

La canzone Gabri, contenuta nell'album Gli spari sopra, uscito nel 1993, è infatti dedicato proprio alla Sturani e parla della loro complicata storia d'amore, nata quando lei aveva solo 16 anni e lui già 30 anni.

Quanto figli ha riconosciuto Vasco Rossi

Oltre a riconoscere Lorenzo Rossi Sturani, nato da una delle storie d'amore più belle del cantante, il Blasco ha riconosciuto ufficialmente altri due figli: Davide Rossi e Luca Rossi Schmidt. Il primo è nato dall'unione tra il cantante e Stefania Trucillo, il 24 aprile 1986 ed è coetaneo di Lorenzo. Il secondo, invece, è il più giovane dei figli di Vasco ed è nato nel 1991 dall'unione tra il Blasco e Laura Schmidt, sua coniuge dal 2012.

Quanti nipoti ha Vasco Rossi

Vasco Rossi non è solo un padre, ma anche nonno di cinque nipoti: Romeo, nato nel 2014 dall'unione tra il figlio Davide e la ex fidanzata Alessia e i gemelli Alessandro e Leonida, sempre figli di Davide Rossi nati nel 2020 dall'unione con la sua compagna Giulia Matteucci.

Lorenzo Rossi Sturani ha invece dato la vita, con la compagna Carlotta Quaranta, a due figlie: Lavinia e Lucrezia, nate nel 2017 e nel 2021.

