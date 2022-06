Collegare un account Google Ads su YouTube fa guadagnare soldi ed è semplicissimo: ecco come farlo in 8 facili passaggi da seguire alla lettera. Di seguito troverai come funziona collegare YouTube a Google Ads, l’occorrente per collegare un account Google Ads su YouTube e infine gli 8 facili passaggi e come configurare Google Ads per ricevere i pagamenti legati al tuo canale YouTube.

Google Ads è il programma per eccellenza che consente ai creator di guadagnare su YouTube tramite gli annunci video.

Per iniziare a guadagnare online e ricevere pagamenti si dovrà solamente fare una operazione di collegamento molto rapida. Sono solamente 8 i facili passaggi da fare velocemente per poter collegare un account Google Ads su YouTube: in questo modo potrai pubblicare annunci basati sulle interazioni effettuate sui video del canale.

Inoltre, c’è la possibilità di accedere alle metriche organiche e alle visualizzazioni oltre a tutte le informazioni su come interagiscono gli utenti collegando l’account Google Ads su YouTube.

Collegare YouTube a Google Ads: come funziona

Il funzionamento di Google Ads collegato a YouTube è semplicissimo. Innanzitutto, si possono collegare fino a diecimila canali YouTube ad un singolo account Google Ads fino ad un massimo di 300 account Google Ads a un solo canale YouTube.

Il proprietario del account Google Ads, dopo averlo collegato a YouTube, può venire a conoscenza del numero di visualizzazioni, ossia tutte le metriche organiche, quindi non a pagamento, legate ai video, ai segmenti di dati che si basano sulle interazioni degli spettatori e il le metriche relative al coinvolgimento sui video YouTube.

Già da marzo 2022 YouTube ha una sua homepage di Google Ads che consente di accedere più rapidamente. Ecco come funziona il collegamento del canale YouTube all’account Google Ads. Vai avanti per scoprire cosa occorre per collegare Google Ads su YouTube.

Come collegare Google Ads a Youtube: l'occorrente

Per collegare Google Ads a YouTube occorre solamente un account Google e un account YouTube. Dopo essersi procurati entrambi i canali l’operazione sarà immediata. Ad esempio, tutte le persone che hanno aperto un account YouTube nel lontano 2009 lo può associare in maniera automatica senza effettuare alcun procedimento.

Per poter iniziare il processo si dovrà controllare se il collegamento è già stato fatto in passato, quindi, qualora l’iscrizione non sia stata fatta entro l’anno 2009 è necessario fare un ulteriore controllo sugli account collegati.

Come hai ben visto, per iniziare a guadagnare basta ben poco: è il momento di sapere come collegare un account Google Ads su YouTube in 8 facili passaggi. Ecco come fare nel prossimo breve paragrafo.

Collegare un account Google Ads su YouTube in 8 facili passaggi: ecco come

Collegare un account Google Ads su YouTube è facilissimo grazie a questi 8 passaggi forniti direttamente dalle piattaforme in questione. La prima cosa da fare è accedere a YouTube Studio. Successivamente bisogna cliccare sulle impostazioni e poi recarsi sulla sezione relativa al canale.

Dopodiché, è necessario pigiare sulla scheda impostazioni avanzate e fare click su collega account. In questo momento nella finestra dovrai inserire il nome per il collegamento, poi un ID cliente Google Ads e scegliere quale autorizzazione vorresti concedere.

È il momento di cliccare sul tasto “fine” e poi su “salva”. In seguito, la richiesta verrà approvata per concludere il collegamento e potrai iniziare ad usare Google Ads su YouTube.

Una volta terminata l’operazione però dovrai anche configurare il canale YouTube per ricevere i pagamenti relativi al collegamento all’account Google Adsense. Ecco come devi fare nelle prossime righe.

Scopri come configurare Google Ads per ricevere i pagamenti su YouTube

Non basta solo collegare un account Google Ads su Youtube poiché bisogna anche configurarlo per poter ricevere i pagamenti.

Innanzitutto, accedi a YouTube Studio, poi clicca sul menu a sinistra e seleziona la scheda “monetizzazione”, fai click su inizia nella scheda “registrati a Google Adsense”, inserisci le credenziali e scegli l’account da configurare, verifica i dati e inviali per la configurazione.

Anche questa volta per poter completare il processo ti arriverà una e-mail con avvenuta approvazione. I guadagni mensili vengono aggiunti al saldo nell’account pagamenti, infatti, una volta raggiunti i primi crediti, si possono visualizzazione nei dettagli sul pagamento nella pagina “transazioni”.

In questa ultima finestra si può verificare anche tutto sulle detrazioni fiscali. Per accedere a questa pagina e ricevere i pagamenti dovrai recarti nella scheda di login di Google Adsense e selezionare il menu a sinistra, cliccando “dati di pagamento”, esattamente nel campo “pagamenti”.

In questa area dovrai far click su “visualizza transazioni”, precisamente nella finestra “transazioni della pagina”. Nel caso in cui il saldo ha raggiunto la soglia per il pagamento, dovrai ricevere questo importo ogni mese. Fare soldi con un account Google Adsense su YouTube è semplicissimo da oggi.

Adesso puoi iniziare a guadagnare sul tuo canale YouTube grazie ad un semplice collegamento dell’account Google Adsense. Non vedevi l’ora anche tu?

