Finalmente una bella notizia per chi intende godersi la vita con la pensione italiana all’estero, esistono delle località dove si vive alla grande anche con un assegno sotto i mille euro.

È, inutile ribadire che sarebbe un sogno poter vivere da benestante in Italia, purtroppo, la realtà dei pensionati italiani è tristemente sempre più amara. I prezzi inaccessibili dei beni di prima necessità, il caro vita, l’inflazione stanno inchiodando i pensionati al muro.

Ad oggi, è impossibile riuscire ad arrivare a fine mese con una pensione di mille euro, se l’assegno scende sotto tale soglia diventa una lotta alla sopravvivenza.

Gli italiano stanno pagando a caro prezzo le scelte politiche dell’ultimo ventennio. Il pensionato dovrebbe riceve un assegno pensione dopo la fine di un’intensa carriera lavorativa.

Sacrifici, sudore e anima spesi in una vita finalizzata ad arricchire l’economia nazionale, incrementando la crescita industriale e svolgendo un ruolo chiave nella collettività.

Alla fine, non si riceve quanto realmente commisurato alla carriera di lavoro, ma spesso la pensione non rispecchia neanche una briciola della fatica lavorativa.

Ecco come fare il pensionato all’estero e godersi la vita con la pensione italiana

È, anche vero, che la riforma pensioni è lontana, oltretutto esiste il dubbio atroce di peggioramenti nelle condizioni dei trattamenti economici previdenziali. L’INPS pagherà sempre di più assegni pensioni con il sistema contributivo, tradotto in termini sintetici con un notevole abbattimento sul valore delle pensioni.

Senza tralasciare che sarà ridotto drasticamente il numero dei fortunati che possono aderire alla pensione anticipata. Nessun vantaggio previdenziale, ma solo la pensione legata all’età pensionabile e al sistema contributivo.

Ad oggi, le uniche misure che permettono ancora un’uscita flessibile anticipata si contano sulle punte delle dita. La prima porta all’uscita a 64 anni di età più famosa come Quota 102, l’altra consente di ottenere uno scivolo previdenziale a 63 anni di età più conosciuta come Ape sociale. Poi, non resta più nulla, nessuna possibilità di anticipare l’uscita senza la presenza di condizioni favorevoli avvolte nell’invalidità al 74%.

I pensionati non vengono considerati come forza indispensabile del Paese, come punto di riferimento per le nuove generazioni, ma piuttosto, abbandonati a un destino sotto la soglia di povertà.

L’alternativa andare fuori, trasferirsi nei Paesi dove la “pensione degli italiani vale oro”, sulla base di quest’affermazione andremo a controllare dove godersi la vita con la pensione italiana.

Fare la valigia e trasferirsi all’Estero è questo l’unico modo per vivere da benestanti? Sicuramente, non è piacevole dover rinunciare alla propria terra, ma quando le condizioni sono avverse e nulla ci trattiene nelle mura domestiche bisogna trovare l’alternativa per vivere dignitosamente.

È, inutile vivere in un Paese dove il pensionato è un peso e dove non viene riconosciuto il valore del lavoratore nell’economica nazionale.

Oltretutto, basta davvero poco per ottenere un taglio sulla tassazione, ricevere più soldi di pensione, acquisire una maggiore disponibilità economica per gestire le spese quotidiane e non. Senza restare confinati in un limbo d'incertezze e amarezze.

Alla fine, i pensionati italiani sono molto bene accolti nelle comunità estere, perché favoriscono la circolazione del denaro. Poi, resta da considerare che si respira aria nuova, un vantaggio fisico, mentale ed economico.

Godersi la pensione italiana all’estero, ecco i posti più richiesti.

Si può davvero vivere con meno di mille euro all’Estero? Si, assolutamente. Basti, pensare, che i posti più accessibili, ma anche i più belli sono ad esempio, Thailandia, Buthan, India e Costa Rica.

La Thailandia offre tanto sia per i pensionati che imprenditori. La maggior parte della popolazione parla inglese. Le mete sono tutte molto affascinanti, ma sicuramente la città più misteriosa è certamente Bangkok, ricca di gente, cultura e opportunità. Tuttavia, le mete più richieste sono quelle in prossimità, come ad esempio Chiang Mai.

Dell’Italia ricorderai sempre tutto, ti mancherà sempre quel soffio, ma forse più di tutto una buona connessione internet gratis.

Regno del Bhutan la “Terra della felicità”, ecco dove vivere se non arrivi a mille euro di pensione

Il Regno del Bhutan si trova nella catena Himalaya, aria leggera e pulitissima. Ottimo per la salute, ma soprattutto per le tasche. La “Terra della felicità” apre tanti spiragli di vita anche lavorativi.

Il costo della vita è bassissimo, forse il più basso dell’intero Pianeta. Sappi, che con una pensione da 322 euro al mese vivi come un “re”. La pensione italiana minima, qui rappresenta una rendita mensile sicura.

Però, la fiscalità viaggia su misure impressionanti, infatti l’IVA si attesta al 50%. D’altra parte, il Paese incassa tanto per investirli nel miglioramento dei servizi offerti alla collettività.