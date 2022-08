Bomba pensioni: cambierà tutto dal 1° gennaio 2023! Ecco cosa accadrà ai nostri soldi

Fanno tremare le previsioni sulle pensioni, i tempi stringono le esigenze di cassa spremono e nulla sembra orientato a favore dei lavoratori. C’è chi rischia di dover rinunciare all’uscita anticipata, posticipando la pensione a 67 anni di età. Altri, (forse) più fortunati potranno godere di “eccezioni” previdenziali riconosciute in presenza di un’invalidità grave e non solo.

Fanno tremare le previsioni sulle pensioni, i tempi stringono le esigenze di cassa spremono e nulla sembra orientato a favore dei lavoratori. C’è chi rischia di dover rinunciare all’uscita anticipata, posticipando la pensione a 67 anni di età. Altri, (forse) più fortunati potranno godere di “eccezioni” previdenziali riconosciute in presenza di un’invalidità grave e non solo.

Il nuovo Esecutivo sicuramente non si dimenticherà d'introdurre nuove misure nella riforma pensioni. Nonostante, sia chiara la presenza ingombrante della Legge Fornero nel sistema previdenziale italiano, i lavoratori non dovranno mettersi l’animo in pace accettando che la riforma “lacrime e sangue”, rappresenti l’unico sistema di pensionamento italiano.

Chi va in pensione nel 2023 rischia di dover andarci con un assegno decurtato del – 3% fino al 67esimo compleanno, oppure, a 64 anni con una penalizzazione perpetua.

Insomma, le alternative alla pensione di vecchiaia non rispecchiano certamente le formule del passato. D’altra parte, non sfugge che le prossime misure saranno canalizzate nella sostenibilità della spesa previdenziale o indicizzate per un minor se non irrisorio impatto nelle casse dello Stato.

Insomma, sulle pensioni tutto è ancora aperto, tutto potrebbe essere rivoluzionato, come tutto potrebbe restare così com’è.

Il capitolo previdenziale dedicato alle pensioni, non si limita a delineare la strada della sola legge Fornero, questo perché agganciato al sistema pensionistico ordinario, come pensione di vecchiaia ordinaria e la pensione anticipata ordinaria, esistono altre formule previdenziali istituite per permettere al lavoratore di scegliere come e quando andare in pensione.

O, almeno, questa è stata la finalità con cui è stata istituita la famosa Quota 100. Poi, purtroppo, la misura non è stata rinnovata dopo il 31 dicembre 2021.

Ad oggi, l’unica misura anticipata di pensionamento flessibile è la misura Quota 102. Infatti, l’INPS assicura il pensionamento a tutti i lavoratori che hanno soddisfatto i requisiti di accesso alla pensione anticipata Quota 102.

In questo caso, i criteri sono due, il primo puramente anagrafico che porta a 64 anni, mentre l’altro contributivo che porta a 38 anni di versamenti.

Le altre ipotesi previdenziali, portano alla proroga del prepensionamento Ape sociale e della misura Opzione donna.

Alla fine nei vari programma elettorali sul tema delle pensioni sono stati inserite delle soluzioni ad hoc per assicurarsi una bella fetta di preferenza.

Se, non cambia nulla e non vengono differite le misure Ape sociale, Opzione donna e Quota 102, i lavoratori dovranno accumulare 41 o 42 e 10 anni di versamenti per l’uscita anticipata ordinaria.

E, ancora, maturare 67 anni e 20 di versamenti per l’uscita dal mondo del lavoro con la pensione di vecchiaia ordinaria. Ricordiamo, che esistono le “eccezioni” che permettono di accedere alla pensione con requisiti particolarmente agevolati, ma sono rivolti agli invalidi, oppure, a coloro che rientrano nelle deroghe Amato.

I giorni cadono velocemente dal calendario, l’Italia è prossima alle elezioni politiche del 25 settembre 2022. La riforma pensioni è uno dei tanti temi che maggiormente ha trovato spazio nei diversi programmi elettorali. Ecco, perché, in tanti si chiedono come e cosa cambierà nel prossimo futuro previdenziale.

A questo punto non ci resta che analizzare in sintesi le proposte formulate dai vari partiti sulla prossima riforma pensioni, ecco cosa potrebbe accadere dal 1° gennaio 2023.

La proposta sulle pensioni del Movimento 5 Stelle

Nelle proposte elettorale del M5S c’è sempre stata la volontà di evitare o bloccare la legge Fornero, d'introdurre nuove forme di flessibilità di uscita dall’attività lavorativa, senza trascurare l’anello debole appartenente alla categoria di lavoratori maggiormente pressati dal sistema previdenziale, ovvero i lavoratori usuranti e gravosi.

Ecco, perché il Movimento 5 Stelle punta ad allargare la platea degli aventi diritto a questa categoria di lavori.

La proposta sulle pensioni della Lega

Matteo Salvini, punta spedito nel richiedere con forza l’introduzione di Quota 41 per tutti i lavoratori. Nello stesso modo, non trascura il valore delle donne nel mondo lavorativo, anzi nella proposta pensionistica del Carroccio esiste la pensione di vecchiaia a 63 anni per le donne, contro i regolari 67 anni disposti dalla normativa vigente. Mentre, non ha posti limiti o condizioni sul tetto contributivo che resta a 20 anni di versamenti. Non solo.

Nel programma è stata inserita la tutela per i giovani con la formazione di una pensione di garanzia, oltre ad assicurare un minimo salariale non inferiore a mille euro mensili. Infine, viene proposto il differimento della misura Opzione donna al 31 dicembre 2022 e la misura Ape sociale al 31 dicembre 2023.

La proposta sulle pensioni di Verdi e Sinistra italiana.

Si parla di una pensione a 62 anni di età e, ancora, la possibilità di collocarsi a riposo con un montante contributivo di 41 anni, includendo il lasso di tempo dedicato alla disoccupazione volontaria e maternità.

La proposta sulle pensioni di Unione popolare

Si parla di una pensione a 60 anni di età, in presenza di 35 anni di versamenti, oltre al taglio decisivo della legge Fornero. Si presuppone l’introduzione di un tetto massimo degli assegni previdenziali alti con relativo aumento dei trattamenti pensionistici minimi.

Infine, le proposte elettorali in tema previdenziali sono tante, alcune più o meno hanno dei tratti comuni. Nel merito, ricordiamo la proposta sulle pensioni e RdC di Giorgia Meloni (leggi qui). Come già detto, Salvini ha subito sferzato i colpi alla legge Fornero, imponendo la visione di Quota 41 (leggi qui).