Noto Sondaggi ha pubblicato una nuova analisi realizzata sul gradimento dei presidenti di Regione e dei sindaci. La pubblicazione firmata da Antonio Noto è stata realizzata per conto del Il Sole 24 Ore.

Si evince che il presidente di Regione più amato rimane Luca Zaia, esponente della Lega e presidente della Regione Veneto. Non si deve andare troppo lontano dalla Regione per trovare anche il sindaco più amato.

In vetta ai consensi si trova infatti il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. Vediamo tutte le classifiche di gradimento degli amministratori pubblici italiani.

Tra i presidenti di Regione al secondo posto c'è Massimiliano Fedriga presidente della Regione Friuli Venezia Giulia e Stefano Bonaccini presidente della Regione Emilia Romagna.

Sondaggio Noto: i criteri che fanno salire le quotazioni degli amministratori

Antonio Noto spiega che

"le caratterisitiche ideali degli amministratori per attrarre consenso viaggiano su un doppio binario. Da un lato il buon amministratore viene riconosciuto dai cittadini se è in grado di effettuare buone performance nell'ambito della sua attività amministrativa ma anche se si ha una capacità di sapersi imporre alla ribalta della politica nazionale".

"Occorre, analizza Noto, avere per avere un alto grado di apprezzamento questo doppio profilo al fine di aumentare la qualità della vita dei propri concittadini ma allo stesso tempo essere in grado di ritagliarsi un ruolo nel contesto politico nazionale".

Sondaggio: Zaia resta al primo posto nella classifica di gradimento dei Governatori

Tra i presidenti di Regione da segnalare che si conferma ancora una volta al primo posto di questa classifica il presidente della Regione Veneto Luca Zaia. Zaia fa registrare una percentuale di consensi che arriva al 70%. In forte ascesa al secondo posto un altro amministratore sempre della Lega e anche in questo caso siamo nel nord est.

Seconda posizione infatti per il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga che tallona Zaia visto che il suo consenso è al 68%. Grande ascesa quindi per l'altro esponente di punta del partito di Matteo Salvini al nord Est che è anche il presidente della Conferenza delle Regioni.

Fedriga ha superato una vecchia conoscenza dei piani alti di questa classifica sui Governatori. Infatti Stefano Bonaccini, esponente del Partito Democratico, e presidente della Regione Emilia Romagna scende ora dal secondo al terzo posto in classifica. Il suo livello di gradimento è al 65%.

Sondaggio: ecco chi segue nella classifica di gradimento dei presidenti di Regione

Vediamo chi segue nella classifica di gradimento dopo il terzetto Zaia, Fedriga e Bonaccini.

Al quarto posto si trova il governatore della Liguria Giovanni Toti, sempre di Coraggio Italia, che è al quarto posto in classifica con il 61%. In quinta posizione c'è il presidente della Regione Calabria, eletto da pochi mesi.

Roberto Occhiuto ha il 58% dei consensi.

Condivide il quinto posto ex-aequo con il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Settima posizione con il 50% dei consenso per il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e per il presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci.

Da ricordare che in Sicilia si voterà per le Regionali nel prossimo autunno e sarà il vero ultimo test prima di arrivare alle Elezioni Politiche 2023.

Sondaggio: il sindaco di Venezia Brugnaro guida questa graduatoria

Il sindaco al primo posto in questa classifica stilata da Noto sondaggi è il primo cittadino di Venezia Luigi Brugnaro. Per lui c'è un gradimento da parte del 65% degli intervistati. L'esponente di Coraggio Italia guida quindi questa classifica di gradimento.

Al secondo posto si trova un nuovo ingresso a questi livelli. C'è il sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti che ha il 64% dei consensi. Fioravanti, sindaco della città marchigiana dal 2019 è un esponente di Fratelli d'Italia.

Al terzo posto si trova Antonio Decaro, sindaco di Bari che nella precedente rilevazione sempre di Noto sondaggi occupava la prima posizione assoluta. Decaro esponente del Partito Democratico ha un gradimento pari al 62%.

Sondaggio: nel gradimento dei sindaci ci sono anche primi cittadini delle metropoli

Da segnalare che spesso in queste classifiche i sindaci delle grandi città sono penalizzati. Invece nelle prime posizioni in questa graduatoria 2022 ci sono anche dei primi cittadini di alcune delle città più importanti d'Italia.

Fra queste c'è Milano. Il sindaco Giuseppe Sala si trova al quarto posto nella classifica di gradimento con il 60% dei giudizi positivi. Al quinto posto anche il primo cittadino di una grandissima città come Napoli, Gaetano Manfredi con il 59,5%.

Stessa percentuale e quindi quinta posizione anche per il primo cittadino di Bologna Matteo Lepore.

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri è al quindicesimo posto con il 57% del gradimento degli intervistati.

I 26 comuni capoluogo di provincia in cui il sindaco è stato eletto nel mese di giugno 2022 non rientrano nella classifica. Ben 62 sindaci sui 78 in classifica, poi, ricevono almeno il 50% dei consensi.