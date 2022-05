È stata approvata la proroga per la presentazione della domanda di accesso al bonus teleriscaldamento Iren 2022, uno sconto sulle utenze fino a 747 euro per la tua famiglia, ma solo fino al 30 giugno 2022. Se risiedi in uno dei Comuni aderenti all'iniziativa, scopri subito come fare domanda!

Confermato e prorogato il termine utile per richiedere il bonus teleriscaldamento Iren 2022: la scadenza del beneficio non è più fissata alla fine del mese di maggio 2022.

Tutte le famiglie che possiedono un contratto di teleriscaldamento individuale o centralizzato, e che risiedono presso uno dei Comuni aderenti all’iniziativa, potranno godere di un mese in più per inviare la propria domanda.

Come ha spiegato il Gruppo Iren, il bonus teleriscaldamento 2022 è stato prorogato al 30 giugno 2022 per poter permettere a tutti i nuclei familiari interessati di dotarsi di SPID – utile per la domanda – oppure per presentare l’ISEE – indispensabile per ottenere lo sconto sulle utenze.

Vediamo subito quali sono le ultime novità sul bonus teleriscaldamento Iren 2022: a quando è stata fissata la scadenza, quali sono i requisiti e come si può richiedere.

Bonus teleriscaldamento Iren: nuova proroga al 30 giugno 2022

È stata approvata la proroga per la presentazione delle richieste di accesso al bonus teleriscaldamento Iren 2022, un’agevolazione che spetta a tutte le famiglie che possiedono un contratto di teleriscaldamento attivo per la stagione 2021-2022.

In sostanza, grazie a questo bonus è possibile ottenere uno sconto sulle utenze di luce e gas: una sorta di bonus sociale, ma per i contratti di teleriscaldamento.

La proroga dei termini per la presentazione delle domande per il bonus teleriscaldamento ha posticipato la scadenza dal 31 maggio 2022 al 30 giugno 2022.

Come spigato dalla società Iren in una nota:

Il prolungamento dei tempi per la presentazione delle domande, concordato con tutti i Comuni interessati, è stato approvato in modo tale da venire incontro a quanti hanno bisogno di maggior tempo per dotarsi di SPID o dell'ISEE.

Dunque, tutte le famiglie interessate a ricevere il bonus teleriscaldamento Iren 2022 fino a 747 euro per ogni nucleo familiare possono godere di un mese in più di tempo per presentare la domanda: la nuova scadenza è fissata al 30 giugno 2022.

Bonus teleriscaldamento Iren 2022: come funziona?

Così come il Governo ha disposto un nuovo bonus sociale in collaborazione con Arera – con importi più elevati e platea di beneficiari estesa grazie all’innalzamento del limite ISEE – anche il Gruppo Iren ha deciso di introdurre un bonus teleriscaldamento 2022, ma solo per alcuni fortunati Comuni. Come funziona?

Il bonus teleriscaldamento Iren 2022 è un’agevolazione che consente alle famiglie in difficoltà economica di ottenere uno sconto sulle utenze di luce e gas, permettendo di risparmiare sui consumi di queste materie prime.

In conseguenza all’aumento vertiginoso del costo dell’energia elettrica e del gas, pareva doveroso introdurre delle agevolazioni per le famiglie. Ma non parliamo solo del bonus teleriscaldamento.

Il Gruppo Iren aveva introdotto anche la possibilità di rateizzare i pagamenti delle utenze passate non saldate, oltre alla possibilità di ottenere delle offerte per luce e gas estremamente vantaggiose.

Bonus teleriscaldamento Iren 2022: a chi spetta? Ecco i requisiti!

Viene naturale, a questo punto, chiedersi: a chi spetta il bonus teleriscaldamento Iren 2022?

Chiaramente l’agevolazione spetta soltanto alle famiglie che hanno sottoscritto un contratto di teleriscaldamento (individuale o centralizzato) per il riscaldamento della propria abitazione.

Non solo. Il bonus teleriscaldamento del Gruppo Iren, che può arrivare fino a 747 euro a famiglia, spetta solo ai residenti di alcuni Comuni italiani: Beinasco, Collegno, Genova, Grugliasco, Moncalieri, Nichelino, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rivoli, Torino.

Passando poi ai limiti reddituali, occorre fare una distinzione. Possono richiedere il bonus teleriscaldamento le famiglie in possesso di:

ISEE inferiore a 12.000 euro (come avviene per il bonus sociale);

ISEE inferiore a 20.000 euro, purché vi siano almeno 4 figli a carico (famiglia numerose).

I limiti reddituali ricalcano tutte le soglie previste anche per il bonus sociale del Governo esteso alle famiglie con ISEE fino a 12.000 euro.

Bonus teleriscaldamento Iren 2022: gli importi

Quali sono gli importi del bonus teleriscaldamento Iren 2022? Non tutti otterranno lo stesso sconto sulle utenze di luce e gas: occorre fare alcune distinzioni.

La discriminante utilizzata per determinare gli importi del bonus teleriscaldamento Iren 2022 è la composizione del nucleo familiare.

Nel dettaglio, questa è la mini tabella da seguire:

487,27 euro (+ IVA al 10%), ovvero un risparmio effettivo di 536 euro, per i nuclei familiari fino a 4 componenti;

679,09 euro (+ IVA al 10%), ovvero un risparmio effettivo di 747 euro, per i nuclei familiari con più di 4 componenti.

Occorre tenere presente che ogni famiglia ha diritto a ricevere un solo sconto sulle utenze di luce e gas, come previsto dalla normativa.

Inoltre, lo sconto viene applicato direttamente da Iren per le utenze relative al periodo compreso tra il 1° ottobre 2021 e il 31 maggio 2022.

Bonus teleriscaldamento Iren 2022: come presentare la domanda

Arriviamo ora alle modalità utili per la presentazione della domanda per il bonus teleriscaldamento Iren 2022. Ricordiamo che la scadenza è stata prorogata al 30 giugno 2022.

Sul sito web del Gruppo Iren sono riportati tutti i link ai siti web dei Comuni aderenti al bonus teleriscaldamento 2022: collegandosi alle diverse sezioni dedicate ed effettuando l’accesso con le proprie credenziali SPID si potrà presentare la propria domanda per ottenere uno sconto fino a 747 euro.

Prima di iniziare la compilazione della domanda, è utile dotarsi di tutti i dati e le informazioni necessarie: oltre ai propri dati personali, saranno necessari i documenti ISEE 2022, e i codici cliente e contratto.

Una volta inviata la propria domanda, il Gruppo Iren notificherà l’avvenuta ricezione della richiesta e provvederà ad effettuare gli opportuni controlli prima dell’erogazione del beneficio.

Il pagamento, ovvero lo sconto applicato sulle utenze, verrà erogato al massimo entro il mese di settembre 2022.

Teleriscaldamento: cos’è e come funziona

Molti lettori si staranno chiedendo che cos’è e come funziona il teleriscaldamento, oltre a quali sono i vantaggi e gli svantaggi che comporta questa forma di riscaldamento delle abitazioni.

Soprattutto in un momento in cui si registrano notevoli aumenti sull’energia elettrica e sul gas, moltissime famiglie sono alla ricerca di metodi alternativi per il riscaldamento dell’acqua nelle proprie abitazioni, ma anche nei piccoli distretti industriali: uno di questi è il teleriscaldamento.

Questa particolare forma di riscaldamento abbatte le emissioni di CO2 e consente di ottenere un risparmio energetico notevole. Praticamente, il calore viene prodotto da un centrale che sfrutta biomasse o rifiuti solidi come fonti energetiche, per poi distribuire questo calore attraverso la rete di tubazioni a tutte le abitazioni e le singole utenze. Non appena raffreddata, l’acqua torna alla centrale e può essere nuovamente inserita nel processo per essere infine redistribuita.

Anche per questo motivo, ovvero per incentivare il risparmio energetico e lo sfruttamento di nuove fonti di energia, il Governo ha deciso di investire 200 milioni di euro nello sviluppo di questa rete. Importanti sono anche gli altri bonus energie rinnovabili, compreso il bonus fotovoltaico e il bonus mini eolico.

Teleriscaldamento: i vantaggi e gli svantaggi

Come abbiamo potuto notare, il teleriscaldamento è una rete che offre moltissimi vantaggi ai consumatori, ma al tempo stesso può portare anche degli svantaggi.

Se da un lato ha come punti forti la produzione di acqua calda tramite lo sfruttamento di fonti energetiche alternative con notevole risparmio energetico (del 26%); dall’altro lato occorre considerare che i tempi di ritorno dell’investimento possono essere piuttosto lunghi (fino a 15 anni).

Proprio per questi motivi, il teleriscaldamento – ad oggi – è soddisfa solo il 2% della domanda complessiva.