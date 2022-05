Vuoi fare un viaggio all'estero ma non hai voglia di chiedere il Visto? Nessun problema, molti Paesi non lo richiedono! Vediamo quali sono in questa guida.

Quando durante l'organizzazione di un viaggio si sente parlare di Visto (noto anche come Visto d'ingresso) si intende quel particolare permesso che consente di accedere ad un territorio per un periodo di tempo limitato e, soprattutto, per determinati fini precedentemente dichiarati. Ad esempio esiste quello turistico, per studio o lavoro.

Ci sono, però, alcune occasioni e alcuni Paesi in cui il visto non è richiesto. Ma entriamo più nel dettaglio e iniziamo a rispondere ad una prima domanda: quali Paesi si possono visitare con passaporto italiano senza aver bisogno del Visto? Scopriamolo insieme in questo articolo.

Quali sono i Paesi in cui si può viaggiare senza Visto turistico

Dal 1986, ovvero da quando il Congresso USA ha creato il "Programma senza Visto", molti Paesi hanno aderito. Tra questi ci sono ovviamente gli Stati che fanno parte dell'Unione Europea (a cui comunque può accedere senza Visto chiunque sia già in possesso del passaporto italiano, per esempio) e anche altre tantissime mete turistiche tra le più gettonate. Scopriamole tutte in un ordine che va più o meno dai primi Paesi ad aver aderito a quelli più recenti: Regno Unito

Giappone

Francia

Italia

Olanda

Svezia

Svizzera

Germania

Andorra

Austria

Belgio

Danimarca

Finlandia

Islanda

Liechtenstein

Lussemburgo

Monaco

Nuova Zelanda

Norvegia

San Marino

Spagna

Argentina

Brasile

Brunei

Irlanda

Australia

Slovenia

Portogallo

Singapore

Repubblica Ceca

Estonia

Unigheria

Lettonia

Lituania

Bulgaria Romania Malta

Slovacchia

Corea del Sud

Grecia

Cipro Israele Turchia

Taiwan

Cile

Uruguay

Polonia Per gli Stati Uniti è richiesto l'ESTA Per quanto riguarda gli Stati Uniti e il Canada il discorso cambia ulteriormente. Non è più necessario il Visto, ma per accedere ai loro territori viene comunque richiesto un documento che si chiama ESTA, ovvero l'autorizzazione elettronica al viaggio. Questo documento comunque non garantisce l'entrata immediata nel Paese, che verrà approvata solo dopo ulteriori controlli. Si può inoltre richiedere l'ESTA sia per turismo sia per un viaggio di affari, ma non per fermarsi a lavorare all'interno del Paese. Leggi anche: Viaggio a Londra? Ecco i documenti necessari dopo la Brexit Alcune curiosità sui Paesi senza Visto