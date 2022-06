Conosci le differenza tra piano editoriale vs calendario editoriale? Utilissimi per definire la social media strategy. Ecco quelle che devi sapere e non solo: anche cosa sono entrambi nel dettaglio, infatti, partiremo proprio da questo.

Quando si parla di piano editoriale vs calendario editoriale per i social media è molto facile fare confusione ma non sono assolutamente la stessa cosa. L’uno funziona insieme all’altro ma ci sono 8 differenze da sapere importanti. Metaforicamente parlando, il piano editoriale è la mente, mentre il calendario editoriale è il braccio.

Praticamente parlando, il primo è la stesura dei contenuti, sotto una certa ottica e una determinata regola, mentre il secondo è la programmazione nel tempo di tali contenuti.

Non sono solo rivolti ai i professionisti di marketing perché anche gli appassionati o chi pubblica sui social network può aiutarsi con il piano editoriale e il calendario editoriale per definire la propria strategia sui social media: la tanto rinominata social media strategy dai più esperti.

In questo articolo scoprirai le 8 differenze sul piano editoriale e il calendario editoriale per i social media, partendo da cosa sono entrambi. Buona lettura!

Social media: cos'è un piano editoriale

Il piano editoriale per i social media, detto anche PED, è un documento strategico vero e proprio che ci fornisce un aiuto per poter dirigere i contenuti.

Sostanzialmente, con questo foglio definiamo gli argomenti da affrontare in modo strategico, a chi si rivolgono le tematiche, ogni quanto tempo pubblicare tali topic, quali canali utilizzare per diffondere i messaggi e gli obiettivi da raggiungere, nel breve medio e lungo termine.

Essenzialmente, è una sorta di agenda in cui si pianificano i contenuti. Il piano editoriale per i social si può fare su un documento Excel o diversamente si possono utilizzare i fogli di Google oppure Google Calendar.

Inoltre, il piano editoriale permette di pianificare in modo ordinato e organizzato i contenuti da pubblicare sui social media, in maniera specifica, per giorni, mesi e anni.

Per di più, si tratta di un documento che fornisce una visione d’insieme a lungo termine una volta compilato. È vantaggioso usarlo perché rende il lavoro più semplice, e poi, è utilissimo se si lavora in team.

Social media: cos'è un calendario editoriale

Il calendario editoriale per i social media, come dice il nome stesso, è un calendario vero e proprio, in cui programmare i contenuti, quali sono, in quale piattaforma verranno pubblicati, l’orario con una immagine e testo correlati.

Anch’esso è un documento che definisce la programmazione o la pubblicazione di contenuti sui canali digitali come Instagram, Facebook, TikTok, YouTube e il blog o sito web. Con questo strumento si può avere sotto controllo ogni giornata di pubblicazione, anticipando gli argomenti studiati per il piano editoriale.

Per cui, oltre alle caselle con il contenuto ci dovranno anche essere quelle riferite all’approvazione e alla pubblicazione effettiva avvenuta. In ogni casella bisogna indicare il preciso argomento centrale e specifico e scegliere il formato e l’obiettivo.

Ci saranno anche le caselle riferite al giorno e all’orario di pubblicazione con un testo allegato (copy) e delle note. Si presenta sotto forma di documento Excel in una tabella suddivisa, oppure si può integrare su strumenti come il calendario di Google.

Le caselle da includere sono principalmente la sezione dedicata all’avvenuta pubblicazione, l’area riferita alla categoria, quella dell’avvenuta approvazione, il campo formato, obiettivi, giorno, orario, testo, grafica o immagine, canali, ancora a seguire delle eventuali note.

Piano editoriale vs calendario editoriale per social media: 8 differenze

Il piano editoriale per i social media, come abbiamo detto, elenca gli obiettivi di comunicazione e marketing sui social network e i canali digitali in cui vuole operare un’azienda.

Gli elementi principali di tale documento sono sei, tra cui, gli obiettivi, il target, l’argomento, il tipo di post, i canali e i tempi di pubblicazione.

Invece, il calendario editoriale per i social media è quel documento che consenti di controllare ogni giornata di pubblicazione e permette di programmare nel tempo tutti i contenuti, settimanalmente o mensilmente.

Quindi, una sorta di elenco dei post da pubblicare sui social network. Il calendario editoriale, diversamente dal piano editoriale, contiene generalmente i seguenti elementi principali: l’argomento, la data, i canali, il testo (copy), eventuali link, immagini e video.

Entrambi hanno in comune l’inserimento della tematica, i tempi di pubblicazione e i canali social in cui pubblicare. Per cui sostanzialmente le differenze tra piano editoriale vs calendario editoriale per i social media sono:

1. Il calendario editoriale per i social media non può esistere senza prima la definizione del piano editoriale

2.Il calendario editoriale viene compilato dopo l’analisi, lo studio e la progettazione del piano editoriale

3.Il piano editoriale definisce le tematiche da trattare; invece, sul calendario editoriale si decidono quali sono i contenuti che verranno pubblicati ogni giorno

4. piano editoriale per i social media analizziamo a chi vogliamo rivolgerci, nel calendario editoriale definiamo dove sono gli utenti e su quali canali pubblicare di conseguenza

5.Nel PED si sceglie ogni quanto tempo pubblicare e nel calendario si definisce il giorno e l’orario

6.Il PED è volto a capire quali canali usare e nel calendario si inseriscono le piattaforme per ogni contenuto

7.Il calendario editoriale mostra come raggiungere gli obiettivi, mentre è nel piano editoriale che si definiscono quali sono nel breve, medio e lungo termine

8.Nel calendario editoriale si definiscono tutti i dettagli della programmazione come il testo, le immagini e l’argomento; invece, nel piano editoriale vi è solo il topic di base

