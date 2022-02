Il bonus psicologo 2022 potrebbe essere introdotto dal decreto Milleproroghe e finalmente diventare realtà. Il sostegno alla salute mentale è fondamentale per i cittadini, e perciò il Governo si è impegnato a trovare i fondi per finanziare la misura. 20 milioni di euro a disposizione per l'erogazione di voucher in base all'ISEE: da 200 euro fino a 500 euro per tutti. Scopriamo quali sono le ultime novità sul bonus psicologo 2022.

Potrebbe essere inserito nel decreto Milleproroghe il bonus psicologo 2022, una delle misure più discusse dell’ultimo periodo, Dopo lo stop in manovra – dove era stato inserito e poi cancellato per la mancanza di risorse necessaria è emerso un tesoretto da 20 milioni di euro che potrebbe bastare per erogare dei voucher da 200 a 500 euro, in base all’ISEE.

Sono queste le ultime notizie sul bonus psicologico che in alcune Regioni è già una realtà: per esempio, il Lazio ha finanziato autonomamente un fondo da 10,9 milioni di euro per aiutare i giovani. Anche la Lombardia, la Campania e il Comune di Rimini si stanno muovendo in questa direzione.

Il nuovo bonus psicologo potrebbe consistere in un voucher dall’importo pari a 200 a 500 euro, in base all’ISEE, da erogare a tutte le persone che si trovano ad affrontare un percorso di sostegno con psicologi o psichiatri, in seguito agli strascichi che la pandemia ha lasciato a livello emotivo.

Ma vediamo nel dettaglio quando arriva il bonus psicologo 2022, come funziona, a chi spetta e quanto vale il voucher.

Bonus psicologo 2022: cos’è?

Ricordate il bonus psicologo 2022? L’agevolazione, inserita e cancellata dalla Legge di Bilancio 2022 prima della sua approvazione, consiste in un sostegno economico per le persone che hanno cominciato un percorso di recupero o una terapia psicologica.

I dati che sono stati raccolti in Italia rivelano un panorama contradditorio e vario: da un lato ci sono coloro che avevano iniziato prima della pandemia le cure e poi sono stati costretti a sospendere gli incontri per mancanza di denaro (motivo economico); dall’altro lato ci sono coloro che a causa della pandemia si sono rivolti a uno psicologo per affrontare i nuovi attacchi di panico, l’ansia, la depressione che proprio la pandemia ha scatenato in ognuno.

Per tutte queste categorie di soggetti, giovani e adulti, ragazzi e bambini, era stata pensata una misura che potesse andare a sostenere – per lo meno inizialmente – le spese relative alle cure psicologiche.

Dopo il primo stop nella Legge di Bilancio 2022, il bonus psicologico ha aperto una discussione ampia in tutta Italia: qualcuno lo sosteneva e riteneva opportuno introdurre un sostegno statale per affrontare queste problematiche; qualcun altro, invece, invocava una raccolta firme per portare davanti al Parlamento la richiesta dei cittadini e per far valere la propria voce.

Ad oggi, sono stati trovati i fondi da utilizzare per finanziare il bonus psicologico 2022: si tratta di un tesoretto da 20 miliardi di euro che potrebbe essere la base sulla quale costruire l’agevolazione. Le novità dovrebbero arrivare con il decreto Milleproroghe.

Bonus psicologo 2022: ecco come sfruttarlo!

La pandemia ha cambiato il nostro modo di vedere le cose e di rapportarci con gli altri in modo irreversibile. Le nostre abitudini quotidiane sono state segnate dall’arrivo di una nuova infezione, che ci ha costretto a rimanere a casa per mesi e mesi, e che oggi ci ha lasciato un segno indelebile dentro di noi.

Come rivelano i dati di uno studio Humanitas University – come riporta un articolo del Messaggero:

il 14% degli intervistati ha iniziato ad assumere ansiolitici o sonniferi, il 10% antidepressivi, il 21% ha riportato sintomi ansiosi clinicamente significativi, mentre il 10% ha avuto almeno un attacco di panico.

Non solo. Le ricadute si sono viste maggiormente sui giovani, privati della loro libertà e della voglia di stare insieme. L’Ordine degli Psicologi ha descritto una situazione grave e preoccupante: 8 italiani su 10 hanno sviluppato un certo malessere psicologico, e 2 italiani su 10 presentano disturbi mentali in senso stretto.

Alla luce di questi dati, è bene intervenire a livello statale: anche per questo motivo è stato lanciato il bonus psicologico 2022, un sostegno per tutte quelle persone che hanno iniziato un percorso di sostegno con esperti del settore e che non hanno le disponibilità economiche per fronteggiarne i costi.

Inizialmente inserito nella Legge di Bilancio 2022, il bonus psicologo è stato poi cancellato dalla versione definitiva del testo per mancanza di fondi. Ma non è detta l’ultima parola: il Ministro della Salute Roberto Speranza spera di riuscire a inserirlo nel decreto Milleproroghe, con una dote da 20 milioni di euro.

Bonus psicologo 2022: a chi spetta?

Saranno due i requisiti da soddisfare per l’assegnazione del bonus psicologico 2022: il primo riguarderà il target di riferimento, mentre il secondo seguirà una direzione economica.

Ciò significa che il bonus psicologo 2022 andrà a sostegno dei giovani e delle famiglie che soffrono di disturbi mentali, depressione, ansia, attacchi di panico riscontrati nel periodo di pandemia o negli anni precedenti. Si provvederà a sostenere questi nuclei familiari sia nel primo approccio alla terapia, sia nel percorso successivo.

La seconda direttiva riguarderà, invece, il reddito: potranno accedere al bonus psicologo le famiglie con ISEE entro certi limiti. Non solo: chi possiede un reddito particolarmente basso potrebbe aver diritto a un voucher dall’'importo più elevato. Viceversa, le famiglie con maggiore disponibilità economiche potrebbero ottenere un assegno dimezzato.

Un successivo provvedimento attuativo andrà a definire con chiarezza tutti i requisiti necessari per poter richiedere il bonus psicologo 2022.

Bonus psicologo 2022 fino a 500 euro: gli importi in base all’ISEE

Inizialmente il bonus psicologo 2022 consisteva in una doppia agevolazione: un primo bonus fisso per tutti da 150 euro, destinato alle cure iniziali e all’avvio del percorso di terapia. Un secondo bonus, variabile negli importi da 400 euro fino a 1.600 euro, modulato in base all’ISEE, per tutti coloro che si trovano in difficoltà economica e non hanno la possibilità di sostenere le spese per proseguire il percorso di cura presso uno specialista, pubblico o privato.

Dopo l’esclusione dalla Legge di Bilancio 2022, però, è stato sollevato un ampio margine di discussione e polemica che è andato a modificare le ipotesi di introduzione della misura.

Ad oggi, infatti, l’ipotesi più plausibile è l’erogazione di un voucher da 200 euro (secondo le ipotesi del Messaggero) e fino a 500 euro (secondo quanto riporta La Stampa), da modulare in base all’ISEE.

L’idea sarebbe quella di riproporre le suddivisioni reddituali previste per l’assegno unico e universale 2022: per i redditi al di sotto dei 15 mila euro verrebbe erogato un voucher dall’importo pieno; mentre per i redditi superiori, fino a 40 mila euro, il voucher potrebbe andare calando. Tutto questo nel limite massimo di 20 milioni di euro di risorse a disposizione.

Bonus psicologo 2022: quando arriva?

Una volta stabilite le cifre del bonus psicologo 2022, il limite di risorse disponibile e la platea di beneficiari (ovvero tutti coloro che necessitano di cure psicologiche, dai bambini, ai ragazzi, fino agli adulti), è bene cercare di capire quando arriva questa nuova misura.

Come abbiamo detto sin dalle prime righe del nostro articolo, il Ministro della Salute Roberto Speranza ha annunciato che sono stati trovati i fondi per poter sostenere la misura e che quest’ultima potrebbe rientrare nel decreto Milleproroghe.

Ciò non significa che il suo avvio sia vicino: dopo l’inserimento della norma nel Milleproroghe, infatti, occorre l’approvazione del provvedimento da parte del Parlamento e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Successivamente, inoltre, si dovranno attendere i provvedimenti attuativi della misura da parte del Ministero dell’Economia, del Ministero della Salute e della Conferenza delle Regioni.

A quel punto si andranno a definire le modalità di richiesta e di erogazione: solo allora si potrà avere la certezza di ottenere il bonus psicologo 2022.

Bonus psicologo 2022: la petizione e le firme

La partita del bonus psicologico è tutto aperta. Grazie alla discussione e alle proteste suscitate dalla sua esclusione in Manovra 2022, il bonus psicologo è rimasto al centro dell’attenzione per moltissimi mesi. Importante anche lo sforzo del giornalista Francesco Maesano, che ha raccolto più di 300 mila firme lanciando una petizione online.

Sul sito web di Change.org, infatti, è possibile firmare per richiedere l’inserimento del Bonus Salute Mentale in un prossimo provvedimento. Occorre raccogliere almeno 500 mila firme.

Come scrive il giornalista promotore Francesco Maesano, la proposta iniziale prevedeva un doppio bonus: il primo fisso da 150 euro una tantum e slegato dall'Isee, mentre il secondo sarebbe stato più consistente e progressivo. Si partiva da 1.600 euro annui per gli ISEE inferiori a 15.000 euro, per salire a 800 euro annui per gli ISEE da 15.000 a 50.000 euro, e infine un bonus da 400 euro annui per gli ISEE da 50.000 a 90.000 euro.

Ma ad oggi pare più plausibile l’introduzione di un voucher da 200 a 500 euro in base all’ISEE. In ogni caso, la questione rimane al centro dell’attenzione politica e in attesa di uno sblocco, forse con il decreto Milleproroghe.

Bonus psicologo 2022 nel Lazio: come funziona?

Senza nemmeno attendere che la decisione arrivasse a livello statale, valutando la gravità della situazione e l’importanza di un impegno a livello politico, alcune Regioni si sono mosse in autonomia e hanno provveduto all’introduzione del bonus psicologo autofinanziandosi nelle risorse.

Questo è il caso della Regione Lazio, dove il Governatore Nicola Zingaretti ha lanciato un fondo da quasi 11 milioni di euro per potenziare il sistema sanitario territoriale e per sostenere il percorso psicologico alle famiglie, ai giovani e a tutti coloro che necessitano di cure specialistiche.

Per tutti questi soggetti è prevista l’erogazione di voucher da spendere proprio presso sportelli di ascolto o psicologi territorialmente competenti.

Nella stessa direzione, anche la Lombardia e la Campania hanno annunciato l’attivazione di un supporto psicologico a livello territoriale completamente gratuito e accessibile a tutti coloro che ne sentono il bisogno e che non hanno le disponibilità economiche per affidarsi a un professionista o a un privato. Anche l’Emilia Romagna sembra dirigersi verso quest’ultima opzione.