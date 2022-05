In arrivo col Decreto aiuti nuovi bonus 2022, anche senza ISEE.

A causa del perdurare della crisi economica e internazionale, molte famiglie hanno sempre più difficoltà ad arrivare alla fine del mese, specie con i nuovi rincari del pane e della benzina.

Per questo il Governo Draghi ha deciso di aggiungere, alla rosa di bonus 2022 già disponibili, altre agevolazioni che possono contribuire alle entrate familiari, anche in accumulo con eventuali supporti assistenziali come l'Assegno Unico Universale e il Reddito di Cittadinanza.

Si va da aiuti per le spese relative all'infanzia, fino a quelle per chi ha figli ormai diciottenni. In più si aggiungono anche le ultime modifiche relative ai bonus sociali, energetici e non, e anche alle agevolazioni per chi ha anche degli animali domestici a proprio carico.

Sono tutti bonus che possono prevedere l'ISEE, così come possono essere richiesti anche senza presentazione dell'attestazione. Ovviamente, se si sceglie quest'ultima opzione, si potrebbe avere un importo decisamente inferiore.

Lo vedremo meglio nel corso dell'articolo, in particolare tutto quello che c'è da sapere in cui si avessero davanti solo delle agevolazioni fiscali.

Bonus 2022: ecco tutte le nuove agevolazioni del Decreto Aiuti da parte del Governo Draghi! Occhio all'ISEE!

I bonus 2022 con o senza ISEE si arricchiscono di nuove opportunità col Decreto Aiuti del Governo Draghi.

A seguito del peggioramento della situazione economica, a causa dei continui rincari sui generi alimentari e sui carburanti, il potere d'acquisto delle famiglie italiane non ha fatto altro che ridursi, mettendo a rischio anche le imprese che dipendono esclusivamente dal commercio.

Per questo il Governo Draghi ha voluto disporre una serie di bonus 2022 anche senza ISEE in più rispetto a quelle tutt'ora disponibili.

E non parliamo di strumenti assistenziali, quali l'Assegno Unico Universale o il Reddito di Cittadinanza, tutt'ora disponibili e anche potenziati, ma di voucher o supporti una tantum, come l'ormai ricercatissimo bonus 200 euro, per pensionati e lavoratori con un reddito inferiore a 35.000 euro.

Oppure detrazioni fiscali per chi ha nel frattempo dovuto spendere diverse centinaia di euro per la cura dei propri cari, o dei propri animali domestici.

Oltre a ciò, in via eccezionale, sono stati garantiti per quest'anno dei bonus che in realtà dovevano venire sospesi a tempo indeterminato, o non prolungati così tanto, come il bonus asilo nido e il bonus luce e gas.

Invece il Governo ha voluto renderli disponibili anche per il 2022, o prolungarli per altri tre mesi nel caso del bonus sociale ARERA.

Se vuoi avere intanto una panoramica in merito a tutti i bonus 2022 con o senza ISEE, c'è il video a cura di Mr LUL lepaghediale, disponibile anche nel suo canale Youtube. Intanto noi approfondiamo gli aiuti specifici per le famiglie.

Bonus 2022: da Draghi nuovi aiuti per le famiglie senza ISEE! Ecco in cosa consistono

I bonus 2022 con o senza ISEE per le famiglie previste grazie al Governo Draghi riguardano in particolar modo chi ha a carico figli minori, anche appena nati, o figli che tutt'ora studiano e usano i mezzi pubblici, o che devono affrontare delle spese importanti a livello scolastico e non.

Nel primo caso, tra i bonus 2022 che prevedrebbero l'indicatore abbiamo il bonus asilo nido, confermato anche per il 2022. Uso il condizionale perché si potrebbe evitare di presentare l'attestazione ISEE, anche nel caso in cui l'indicatore fosse superiore a 40.000 euro.

Purtroppo, in assenza di attestazione, il rimborso annuo per le spese relative all'asilo nido sarà solo di 1.500 euro, contro i 3.000 euro previsti per chi presenza l'indicatore e certifica una quota inferiore a 15.000 euro.

Oltre a questo, puoi richiedere come supporto economico per i tuoi figli anche il bonus Cultura, o meglio noto come bonus 18app: è un contributo digitale di 500 euro, previsto per tutti i diciottenni che hanno compiuto la maggiore età tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2021.

Purtroppo, come requisito fondamentale, servirà lo SPID, uno strumento di identificazione digitale divenuto da qualche anno a pagamento. Però, in merito al decreto Aiuti, s'è valutato di introdurre uno sconto sulla registrazione SPID. L'aveva proposto tempo fa l'azienda Infranet, e sembra che ci sia qualche possibilità concreta all'orizzonte, come racconta Laura Pellegrini nel suo articolo.

Oltre a ciò, sempre per i tuoi figli studenti (o anche lavoratori) è possibile richiedere questi due bonus 2022 senza ISEE:

bonus 200 euro, come contributo una tantum generico

come contributo una tantum generico bonus 60 euro, come agevolazione per gli abbonamenti annuali.

Ti invitiamo a leggere i rispettivi approfondimenti, dal momento che, pur non richiedendo l'attestazione, necessitano del Modello 730. E nel caso di studenti, potrebbe diventare un problema a livello burocratico.

Bonus 2022: tutte le agevolazioni per la bolletta energetica! Nuovo ISEE richiesto da Draghi!

Ci sono alcuni bonus 2022 utili per ridurre i costi della tua bolletta energetica, e che possono essere richiesti senza dover presentare l'attestazione.

Lo stesso bonus sociale ARERA, o comunemente chiamato bonus luce e gas, può essere richiesto senza ISEE, ma solo se il richiedente certifica, tramite attestazione da parte del medico dell'ASL, di:

soffrire di una malattia disabilitante permanente;

permanente; avere necessità di utilizzare dei dispositivi medico-sanitari in maniera continuativa.

Si parla infatti del "bonus sociale per disagio fisico", e richiede soltanto la documentazione inerente alla propria malattia e all'utilizzo di questi macchinari (ventilatori, sollevatori, dispositivi per l'emodialisi...).

Solo in questo caso non è prevista l'attestazione, altrimenti, se richiesto per "disagio economico", bisognerà presentarlo, purché si abbia un reddito inferiore a 12.000 euro, massimo 20.000 euro se nel proprio nucleo familiare vi siano più di 4 figli.

Ma questo riguarda comunque la bolletta di luce e gas. Nel caso tu abbia l'allacciamento all'acquedotto comunale, se l'ente locale lo prevede, puoi richiedere il bonus idrico per la bolletta dell'acqua. In questo caso l'indicatore dovrà essere non di 12.000 euro, ma di 8.265 euro, dal momento che solo il bonus bollette ha avuto l'estensione del limite ISEE, secondo quanto disposto dal Governo Draghi.

Bonus 2022: agevolazioni senza ISEE anche per gli animali domestici! Ecco come funzionano

Altri bonus 2022 senza ISEE sono previsti per chi ha a proprio carico animali domestici come cani e gatti, opportunatamente iscritti alle rispettive Anagrafi e dotati di microchip.

Questi sono due dei requisiti previsti per la richiesta del bonus animali domestici, o altresì chiamato bonus cani e gatti. Si tratta di una detrazione fiscale massima di 80 euro per un limite di spesa massimo di 550 euro.

Come bonus 2022 rientra nelle agevolazioni fiscali che la Legge di Bilancio 2022 del Governo Draghi ha riconfermato, e reso più "generosa", aumentando il massimale di spesa da 500 a 550 euro.

Purtroppo il principale requisiti di questo bonus 2022 è nel dover presentare una Dichiarazione dei Redditi. Solo col Modello 730 o Redditi potrai avere questo bonus animali domestici, a patto che le spese in questione riguardino solo interventi, esami e visite veterinarie, anche specialistiche. E solo se la somma delle spese supera la franchigia di 127 euro circa, oltre la quale potrai iniziare a detrarre il 19%.

Lo avevamo visto in un articolo recente il perché della cifra di 80 euro, essendo il 19% di 550 euro praticamente poco più di 100 euro.

Altre agevolazioni fiscali per te e per la tua famiglia sono previsti anche in altri bonus senza ISEE. Ti consiglio di dare un'occhiata al seguente articolo.