Dopo una campagna elettorale quasi tutta estiva, i cittadini italiani oggi, domenica 25 settembre sono chiamati al voto per le Elezioni Politiche 2022. Si vota per scegliere i rappresentanti dei cittadini nel nuovo Parlamento.

Seggi aperti dalle 7 alle 23 e si vota solamente nella giornata di oggi senza nessuna prosecuzione al lunedì.

Trend-online in queste settimane ha illustrato nel dettaglio il programma di tutti i partiti che si presentano alle elezioni. Vediamo di fare il punto della situazione.

Elezioni Politiche 2022, Italia oggi al voto: urne aperte fino alle 23

C'è tempo fino alle 23 di questa sera per esprimere il proprio voto. Italiani chiamati a scegliere dopo la conclusione anticipata della legislatura che in origine era programmata per la primavera del 2023.

In campo ci sono due coalizioni e un'altra serie di forze politiche che invece si presentano tutte per conto proprio con liste singole. Ricordiamo che si vota con la Legge Rosato, un misto tra sistema maggioritario e sistema proporzionale di cui parliamo ampiamente in questo articolo.

Va semplicemente ricordato che, a parte le due coalizioni di centrodestra e centrosinistra, per le liste singole vige la regola dello sbarramento del 3%.

Ovvero al netto di successi in collegi uninominali, quelle forze politiche che si presentano in lista singola avranno rappresentanza parlamentare solamente se supereranno la soglia del 3% dei voti.

Elezioni Politiche 2022, la coalizione di centrodestra formata da Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega e Noi Moderati

La coalizione di centrodestra si presenta a queste elezioni politiche con una formazione composta da 4 partiti. C'è Fratelli d'Italia che ha indicato come leader Giorgia Meloni, c'è la Lega che ha come leader Matteo Salvini, c'è Forza Italia con leader Silvio Berlusconi e c'è la lista Noi Moderati, una unione di 4 partiti. Noi con l'Italia di Maurizio Lupi, Italia al Centro di Giovanni Toti, l'Udc di Lorenzo Cesa e Coraggio Italia di Luigi Brugnaro. Ecco il programma dei partiti di centrodestra e il programma unitario presentato dalla coalizione.

Elezioni Politiche 2022, la coalizione di centrosinistra formata da Partito Democratico, +Europa, Impegno Civico e Alleanza Verdi Sinistra

L'unica, altra alleanza, oltre al centrodestra presente a queste elezioni politiche è quella del centrosinistra.

Nell'alleanza c'è il Partito Democratico guidato da Enrico Letta, + Europa che fa riferimento a Emma Bonino, Impegno Civico la forza fondata da parte del ministro degli Esteri Luigi Di Maio e l'alleanza Verdi Sinistra Italiana che ha come riferimenti Angelo Bonelli e Eleonora Evi per i Verdi e Nicola Fratoianni per Sinistra Italiana.

Ecco il programma di ognuno dei 4 partiti.

Elezioni Politiche 2022, Terzo Polo ovvero l'unione tra Azione di Carlo Calenda e Italia Viva di Matteo Renzi

Non in alleanza con il centrodestra e non in alleanza con il centrosinistra, si ha la lista unica formata da Azione di Carlo Calenda e da Italia Viva di Matteo Renzi. Le due forze politiche si sono unite in questa tornata elettorale nel cosiddetto Terzo Polo e si presentano con lo stesso simbolo. Il capo della coalizione politica è stato designato in Carlo Calenda.

Elezioni Politiche 2022, corsa solitaria anche per il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte

Altra corsa in solitaria è quella che effettua Giuseppe Conte. L'ex presidente del consiglio guida il Movimento 5 Stelle che in queste elezioni si presenta senza nessuna alleanza.

Elezioni Politiche 2022, ecco tutte le altre liste che si presentano in solitaria

Naturalmente a queste elezioni politiche non si presentano solamente questi quattro raggruppamenti. Ci sono anche altre liste che si presentano magari non in tutti i collegi uninominali d'Italia ma in una parte più o meno ampia di questi.

Abbiamo approfondito la situazione relativa al programma anche per queste forze politiche.

Ecco il dettaglio.

