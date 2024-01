Sanremo, le pagelle delle canzoni in gara al Festival: ecco chi è in testa alla classifica

Come sono andati gli ascolti in anteprima delle canzoni in gara al Festival di Sanremo? Domina la musica dance, ma non mancano i lenti.

A memoria, secondo i giornalisti, un Festival così danzereccio, non si ricorda. Il palco dell'Ariston, di conseguenza, è pronto a trasformarsi in una discoteca.

Oltre agli arrangiamenti dance, i temi e le parole delle canzoni ruotano attorno a sogni, rabbia e voglia di riscatto. Il tema più gettonato resta però l'amore, come nell'edizione precedente.

Si parla sia dell'amore maturo, o che sta nascendo, sia delle passioni finite al capolinea. Esploriamo quali sono i primi giudizi e le pagelle date al primo ascolto delle canzoni in gara alla 74esima edizione del Festival di Sanremo.

Pagelle delle canzoni di Sanremo: ecco la classifica

Dal 6 febbraio tutti potranno ascoltare le 30 canzoni in gara alla 74esima edizione della kermesse. Tuttavia, i giornalisti hanno avuto l'opportunità di ascoltare in anteprima le canzoni, dando un primo giudizio.

Ecco quindi una classifica delle pagelle, dalla meno apprezzata a quella più approvata.

30. Big Mama, "La rabbia non ti basta"

La canzone "La rabbia non ti basta" è stata descritta come un mix tra dance e rap e vuole mandare un messaggio universale volto a cercare la forza in sé stessi. Per alcuni giornalisti è stata cantata da Big Mama in modo eccessivamente rabbioso, mentre secondo altri poteva azzardare ancora di più.

29. Il Tre, "Fragili"

Per Guido Senia si tratta della prima volta a Sanremo. La sua canzone, come intuibile dal titolo, parla delle fragilità che ognuno ha e dell'importanza di accettarsi.

Il contenuto del testo è stato giudicato onesto, ma ad alcuni ricorda altre canzoni e perde quindi di originalità.

28. Geolier, "I p' me, tu p' te"

Il rapper campano Geolier, con questa canzone, a cui è difficile stare dietro al primo ascolto per via del dialetto, ha saputo stupire a livello melodico.

Secondo alcuni, inoltre, potrebbe essere un'ottima sostituta dell'attuale sigla di Mare Fuori. Sarà un azzardo portare all'Ariston una canzone così?

27. Ricchi e Poveri, "Ma non tutta la vita"

Dopo la vittoria del 1985, i Ricchi e Poveri tornano al Festival di Sanremo con una canzone che inizia nuovamente con "Che confusione", tributando così "Sarà perché ti amo" del 1981.

I giudizi però sono stati contrastanti: secondo alcuni diventerà un tormentone, per altri giornalisti, invece, ciò che colpisce è una similitudine con i Cugini di Campagna, concorrenti nella scorsa edizione.

26. Fred De Palma, "Il cielo non ci vuole"

Il testo di Fred De Palma, che porta all'Ariston il brano "Il cielo non ci vuole", parla di un amore travagliato che prova a resistere a tutto, nonostante persino il cielo non sia favorevole.

Tuttavia, non ha particolarmente colpito i giudici, che lo hanno definito come un tormentone non riuscito.

25. La Sad, "Autodistruttivo"

Anche in questo brano di La Sad domina l'amore, che gioca molto sul concetto di fiducia e su un cuore spaccato a metà. La differenza è che, in tal caso, il cuore è di plastica.

Lo zampino di Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari, uno dei 4 autori del brano, secondo i giornalisti si è percepito e contribuisce a rendere il brano "fresco". Sarà abbastanza per ottenere successo e apprezzamento dal pubblico?

24. Bnkr44, "Governo punk"

Per i Bnkr44 si tratta della prima partecipazione al Festival dopo la promozione ottenuta a Sanremo Giovani. La canzone, che unisce punk e rock, racconta la vita di provincia e il bisogno di cambiamento.

Per alcuni ricorda Dargen D'Amico, riuscendo così a trascinare facilmente il pubblico. Ciò nonostante, però, non supera la sufficienza.

23. Clara, "Diamanti grezzi"

Clara Soccini, in arte solo Clara, porta per la prima volta a Sanremo una canzone con musica dance anni '70 per raccontare una storia caduta in mille pezzi.

Anche lei, come nel caso precedente, ha raggiunto la sufficienza, ma la canzone non è stata apprezzata particolarmente per il mancato accordo tra testo e musica.

22. Ghali, "Casa mia"

Ghali, restando nel suo tradizionale stile ritmico-moderno, è riuscito più di altri a evidenziare le sue potenzialità musicali.

"Casa mia" viene descritta, infatti, come un inno alla pace, descrivendo da un altro punto di vista la terra. Puntando su un pezzo politico, come farà anche Dargen D'Amico, è riuscito parzialmente a convincere i giudici.

21. Il Volo, "Capolavoro"

Il trio de "Il volo", che parteciperà per la terza volta a Sanremo dopo aver vinto nel 2015, ha diviso la critica sulla canzone "Capolavoro".

Infatti, per alcuni sembra essere tutto il contrario che un capolavoro, per altri invece, la loro grande dote vocale, abbinata al testo, porta il brano sulla giusta strada, con possibile apprezzamento da parte del grande pubblico.

20. Rose Villain, "Click Boom"

La canzone di Rose Villain inizia in modo soft, quasi come se fosse una ballad. Al ritornello, però, si trasforma in un rap grintoso e ipnotico. Come nel caso precedente, la sua canzone ha però diviso i giornalisti (e i voti lo confermano).

Per gli esperti del settore, infatti, si pensa possa essere proprio Rose Villain la sorpresa di questa edizione del Festival, mentre per altri deve ancora lavorare a una completa definizione della canzone.

19. Irama, "Tu no"

Dopo aver partecipato a Sanremo nel 2021, Filippo Maria Fanti non ha completamente stupito la critica con la canzone "Tu no". Infatti, è stata ritenuta una "iperballad" con troppo struggimento.

18. San Giovanni, "Finiscimi"

San Giovanni, nonostante una posizione non altissima in classifica, ha stupito la critica nel portare al Festival un brano intimo che racconta la fine della storia d'amore con Giulia Stabile. La canzone, infatti, è impostata come una lettera d'addio malinconica.

17. Mannini, "Spettacolare"

Per chi ama le canzoni d'autore quello di Mannini è un nome noto. La canzone, che parla dell'amore che si trova nelle cose semplici, è stata definita come una tipica canzone "sanremese". Non ci resta che scoprire se in positivo o in negativo.

16. Francesco Renga e Nek, "Pazzo di te"

Nelle pagelle di Sanremo Francesco Renga e Nek sono anch'essi dibattuti. In generale, però, il brano "Pazzo di te" è ritenuto troppo old style, sia nel testo sia nella melodia.

15. Alfa, "Vai"

La canzone di Alfa invita a non darsi dei limiti e a vivere la vita ogni giorno. Come sua prima partecipazione a Sanremo essere a metà classifica non è male, ma ciò che suscita incertezze è il sound country della canzone portata in gara.

14. Fiorella Mannoia, "Mariposa"

"Mariposa" è il ritratto di una donna libera e orgogliosa della sua vita. Per questo motivo, sono diversi ad aver apprezzato il testo di Fiorella Mannoia. Tuttavia, non ha particolarmente colpito per il ritmo un po' "gitano".

13. Loredana Bertè, "Pazza"

Apprezzata da tutto il panorama italiano per la sua grande carriera, Loredana Bertè non delude mai. La sua canzone è stata definita come un inno contemporaneo all'indipendenza e all'autodeterminazione.

12. I Santi Francesi, "L'amore in bocca"

I Santi Francesi, anch'essi tra i concorrenti al Festival perché vincitori di Sanremo Giovani, portano con "L'amore in bocca" un pezzo sorpresa in pieno stile hard pop. Riusciranno a sorprendere anche il pubblico?

11. Emma, "Apnea"

"Apnea" è stata da molti considerata la canzone che non ti aspetti. Come altri brani, il tema principale è quello dell'amore, di cui Emma parla con grande grinta e ritmo. Secondo i giornalisti, infatti, potrà competere per entrare nella top 10 della classifica.

10. Diodato, "Ti muovi"

Dopo aver vinto il Festival nel 2020, Diodato è pronto a rimettersi in gioco e, perché no, a tornare a vincere Sanremo. "Ti muovi" è una ballad sentimentale cantata con il suo solito buongusto.

9. Mr. Rain, "Due altalene"

Dopo il grande successo avuto lo scorso anno con "Supereroi", Mr. Rain parla dell'amore come motore che muove il mondo. A differenza dei bambini, però, quest'anno sarà accompagnato da archi. Riusciranno ad accordarsi all'auto-tune?

8. Dargen d'Amico, "Onda alta"

Può sembrare un brano un po' banale, ma in realtà si rivela essere molto intelligente. Tutto è poi amplificato dallo stile di Dargen D'Amico, che lo interpreta come se fosse un gladiatore.

7. Alessandra Amoroso, "Fino a qui"

Alessandra Amoroso scala la classifica delle pagelle con la sua voce che, così come la musica che la accompagna, è dotata di un grande senso di leggerezza. Da mettere in pratica però il ritornello.

6. Negramaro, "Ricominciamo tutto"

I Negramaro si collocano sicuramente tra i Big di Sanremo. Con "Ricominciamo tutto", l'obiettivo è interpretare le difficoltà dello stare insieme nel corso degli anni.

5. Mahmood, "Tuta Gold"

Ciò che più ha colpito i giudici nel collocare tra le posizioni più alte in classifica Mahmood è stata la sua voce. Inoltre, la canzone è stata molto apprezzata per il ritmo, considerato molto coinvolgente.

4. Angelina Mango, "La noia"

Come nel caso della sua ultima canzone, Angelina Mango non sbaglia neanche questa volta e realizza un testo considerato coinvolgente e originale, a cui hanno contribuito anche Dardust e Madame.

3. Gazzelle, "Tutto qui"

Ciò che più ha colpito di Gazzelle è il suo restare sempre fedele a sé stesso. Il brano "Tutto qui", infatti, consente di proiettare nella propria mente immagini nitide di fotografie poetiche. Proprio per questo, può essere uno dei papabili vincitori.

2. The Kolors, "Un ragazzo una ragazza"

La canzone dei The Kolors, secondo i giudizi dati dai giornalisti, sarà il tormentone di questo Festival. Si ritiene, infatti, che potrà avere un grandissimo successo sia in radio sia su TikTok.

1. Annalisa, "Sinceramente"

Prima in classifica è Annalisa, con il brano "Sinceramente". La sua canzone, infatti, era una delle più attese e, dalle opinioni dei giornalisti, non ha deluso le aspettative. "Sinceramente" è un inno alla libertà di prendersi sul serio e di essere ambiziosi.